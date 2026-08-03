Gonzalo Barquilla 03 AGO 2026 - 18:12h.

Juan Gonzalo Ospina recuerda a Edwin Arrieta y pide mantener viva su memoria cuando se cumplen tres años del crimen de Daniel Sancho

La familia de Edwin Arrieta reacciona al supuesto plan de Daniel Sancho para salir de prisión: "Todavía no ha mostrado arrepentimiento"

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La familia de Edwin Arrieta afronta el tercer aniversario de su asesinato, por el que Daniel Sancho fue sentenciado a cadena perpetua en primera instancia por la justicia de Tailandia. Mientras los recursos de ambas partes siguen pendientes de resolución, el abogado que representa a los familiares del cirujano colombiano, Juan Gonzalo Ospina, ha querido compartir un emotivo mensaje en su recuerdo en redes sociales.

En una publicación difundida en Instagram, Ospina ha rememorado el 2 de agosto de 2023 como "el día de la tragedia" y ha asegurado que el asesinato de Edwin Arrieta marcó un antes y un después. "Se cumplen tres años del atroz asesinato de Edwin Arrieta. Un caso que marcó profundamente mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal", ha escrito el letrado.

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"Gracias, Darling, a toda su familia, a toda Colombia, y a tantos, por el cariño, la confianza y el apoyo que me brindaron durante un camino tan difícil. Jamás lo olvidaré. Hoy mi recuerdo y mi oración son para Edwin Arrieta, y también para todas las víctimas y sus familias, especialmente para quienes nunca pudieron despedirse de sus seres queridos", ha agregado Ospina. "Que su memoria permanezca viva. Descanse en paz", ha concluido. El post ha recibido numerosos comentarios de amigos y amigas del cirujano, que piden justicia por lo que consideran un crimen premeditado.

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La defensa y la acusación mantienen posturas enfrentadas tres años después

El abogado de los Arrieta, consultado por la web de 'Informativos Telecinco' este lunes, ha optado por no realizar nuevas declaraciones por respeto a la familia del cirujano colombiano, que atraviesa estos días unas fechas especialmente difíciles. El procedimiento judicial, sin embargo, continúa su curso. Daniel Sancho permanece en la prisión de Surat Thani tras la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Provincial de Koh Samui, que le impuso la cadena perpetua por el asesinato con premeditación de Edwin Arrieta, el descuartizamiento de su cadáver y la ocultación de partes del cuerpo.

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La defensa del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo mantiene recurrida esa resolución y espera el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones de Phuket en otoño. Paralelamente, la familia Arrieta también presentó un recurso al considerar insuficiente la indemnización fijada por la justicia tailandesa y solicitar que sea incrementada. Precisamente sobre ese escenario discrepan ambas partes.

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El abogado de Daniel Sancho, Marcos García Montes, insiste en que, al no existir todavía una sentencia firme, la situación procesal de su cliente debe considerarse como una situación de "prisión preventiva", tal y como ha explicado a este medio. La defensa confía en que la apelación desemboque en la repetición del juicio o, al menos, en una rebaja de la condena. Una tesis que Juan Gonzalo Ospina rechaza de forma tajante.

El letrado de la familia Arrieta mantiene que las pruebas practicadas durante el procedimiento son suficientes para sostener la condena impuesta en primera instancia y defiende, además, que existen motivos para que el tribunal incremente la indemnización reconocida a los familiares de la víctima. Mientras la justicia tailandesa resuelve los recursos, el caso que conmocionó a España, Colombia y Tailandia sigue ocupando titulares tres años después.