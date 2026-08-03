Detienen a una pareja por malos tratos a su hijo de dos años en Tenerife: le golpearon, zarandearon y le cubrieron la boca en público
El padre y la madre del menor, con residencia habitual en Murcia, fueron detenidos los días 20 y 21 de julio en la isla
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Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente en Tenerife a dos personas, un hombre y una mujer residentes en Murcia, por un presunto delito de malos tratos hacia su hijo de dos años de edad.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de julio de 2026 en un establecimiento de restauración de Santa Cruz de Tenerife al que acudieron los progenitores junto a su hijo, según informa el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.
Según las declaraciones de los trabajadores del establecimiento que dieron cuenta a la Policía Nacional, durante la estancia en el restaurante, el padre habría golpeado, zarandeado y cubierto con su mano la boca y nariz del niño en varias ocasiones durante largos intervalos de tiempo con la finalidad de que dejara de llorar.
La madre incitaba al padre a actuar así
Mientras esto ocurría, la madre no solo no recriminó la acción, sino que parecía incitar al padre a que actuara así. Tras los hechos, los agentes iniciaron las oportunas labores de investigación con la finalidad de esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos autores, los cuales tenían su residencia habitual en Murcia.
Finalmente, y gracias a la colaboración policial llevada a cabo entre los agentes del grupo de menores de Policía Nacional de Tenerife y Murcia, el padre y la madre del menor fueron detenidos los días 20 y 21 de julio respectivamente en la isla, tras lo cual fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.