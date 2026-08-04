Los Kilomberos de Monte Alto formarán parte de "Voa", la nueva canción del RC Deportivo creada por Xoel López, que reune a numerosos artistas gallegos

Para una agrupación que nació animando las gradas de Riazor, creada hace 35 años, participar en el himno supone un reconocimiento a una trayectoria ligada a la identidad de A Coruña

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A CoruñaHay sonidos que forman parte de la memoria colectiva de una ciudad. En A Coruña, uno de ellos es el de los bombos o cajas de los Kilomberos de Monte Alto, una agrupación que lleva 35 años poniendo ritmo a fiestas, calles y celebraciones deportivas. Ahora, el histórico grupo de batucada de A Coruña da un paso más al convertirse en una de las protagonistas de “Voa”, el nuevo himno oficial del RC Deportivo compuesto por Xoel López. Para sus integrantes, el proyecto representa mucho más que una colaboración musical: es la recompensa a una trayectoria vinculada al sentimiento deportivista y a la identidad cultural de la ciudad herculina.

Una llamada inesperada que convirtió la sorpresa en orgullo

La historia comenzó con una llamada del Deportivo que los Kilomberos no esperaban. “Nos llamaron desde el Deportivo para preguntarnos si nos interesaba participar y dijimos que sí”, explica Chus Aldariz, presidenta de la Asociación Recreativa Cultural Kilomberos de Montealto. A partir de ese momento, la agrupación entró en contacto con el equipo de producción de Xoel López, que les envió una maqueta para preparar su intervención.

El grupo tuvo que mantener el secreto hasta el momento de la grabación. “Cuando se lo transmití al resto no pude decir nada porque era algo confidencial y nosotros no somos muy de guardar secretos”, recuerda Aldariz entre risas. La sorpresa llegó cuando varios integrantes descubrieron realmente la dimensión del proyecto al acudir a los Estudios Mans de A Coruña, donde registraron su parte del himno.

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Cada artista grabó desde un lugar diferente y los Kilomberos aportaron su sonido más reconocible. Sus instrumentos principales en la canción son el bombo y la caixa, adaptados a la composición gracias a los arreglos realizados por Martiño, uno de los miembros de la agrupación. A ellos se suman otros elementos habituales de su identidad musical como las chapas, el agogó o el tamborín.

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35 años de historia unidos al club y a A Coruña

La participación en “Voa” supone para los Kilomberos cerrar un círculo que comenzó hace más de tres décadas. La batucada nació hace 35 años en el barrio de Monte Alto, consagrándose como la primera de Galicia y ya es en uno de los símbolos culturales más reconocibles de A Coruña. Desde sus primeros años estuvieron ligados al Deportivo, acompañando con sus bombos a la afición en las gradas de Riazor.

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Muchos de sus integrantes son socios y deportivistas, y todavía conservan las antiguas túnicas blanquiazules con las que acudían a animar al estadio. Por eso, formar parte del himno del club tiene un significado especial para una agrupación que siempre ha entendido la música como una forma de unión entre personas.

Su presencia también ha sido fundamental en algunas de las celebraciones más importantes de Galicia. Los Kilomberos se han convertido en una pieza imprescindible del Entroido coruñés, de fiestas populares y de eventos como A Festa da Dorna de Ribeira, llevando su energía a miles de personas durante años.

Una voz colectiva de la música gallega

El nuevo himno del Deportivo, presentado en el Teatro Colón de A Coruña, nace como un proyecto para unir deporte, cultura y sentimiento de pertenencia. Xoel López explicó durante la presentación de “Voa” que la canción pretende convertirse en una composición compartida por varias generaciones de deportivistas y representar el vínculo entre el club, la ciudad y Galicia.

Además de los Kilomberos de Monte Alto, el proyecto reúne a algunos de los nombres más destacados de la música gallega. En la grabación participan la Orquesta Sinfónica de Galicia, Susana Seivane, Xacarandaina, el Coro Cantábile, Belem Tajes y el dúo Caamaño&Ameixeiras, creando una obra coral con diferentes sensibilidades musicales.

Para los Kilomberos, ser parte de este proyecto junto a artistas de esta dimensión supone un reconocimiento a una manera de entender la cultura que siempre han defendido. La agrupación representa la fuerza de la música popular y del asociacionismo, aquella que nace en los barrios, en las calles y en las celebraciones colectivas.

De Monte Alto al videoclip del himno blanquiazul

La historia ha tenido un nuevo capítulo con el rodaje del videoclip oficial de “Voa”. Los Kilomberos han participado en la grabación en la Marina de A Coruña, donde lucieron su mítico uniforme azul.

La presentación definitiva del himno tendrá lugar dentro de los actos relacionados con el Trofeo Teresa Herrera, una cita histórica para el club. Para Chus Aldariz y toda la agrupación, formar parte de este momento supone una enorme ilusión después de 35 años manteniendo viva una tradición que ya forma parte del patrimonio emocional de la ciudad.

Porque si algo han demostrado los Kilomberos de Monte Alto, desde su origen en 1991, es que algunas bandas no solo interpretan música: también cuentan la historia de un lugar. Sus bombos llevan décadas acompañando a A Coruña y ahora marcarán el ritmo de un himno llamado a formar parte de la memoria del deportivismo.