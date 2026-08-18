Raquel Noya Ourense, 18 AGO 2026 - 04:30h.

Una jabalina, que al parecer es habitual en la zona, ha aparecido este fin de semana durante la celebración de una fiesta y se ha llevado un pulpo entero

La alcaldesa de la localidad comparte la historia con humor en sus redes, aunque algunos vecinos alertan del riesgo de normalizar la presencia de un animal salvaje

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La presencia de jabalíes genera preocupación en numerosas localidades gallegas, especialmente en el rural, donde los animales pueden provocar importantes daños en cultivos y también aumentar el riesgo de accidentes en carretera. En Vilachá (Ourense) sin embargo, una visitante habitual ha terminado convirtiéndose en un personaje más de sus fiestas y los vecinos siguen sus apariciones con una mezcla de sorpresa y humor.

Se trata de Sofía, una jabalina que irrumpió por sorpresa por primera vez en una “sardiñada” durante la celebración del San Juán en la localidad perteneciente a Boborás (Ourense), y que ha vuelto a visitar a los vecinos durante otra celebración, marchándose en esta ocasión con un pulpo entero. La alcaldesa, Patricia Torres, ha compartido la nueva escena en sus redes sociales y bromea con una historia que empieza a parecer “la serie del verano”, dice.

Aunque no todo el mundo comparte esa visión. En su publicación también han aparecido voces que piden no normalizar la cercanía del animal a las personas: “Vamos a acabar pagando este exceso de socialización del animal e se nos va a meter en casa. Recordad que tiene mucho poder”, advierte uno de los comentarios. Otro apunta: “Es gracioso hasta que se le cruza a un coche con una familia dentro”, advierte.

En el otro lado están quienes ya han convertido a Sofía en una invitada más de las celebraciones: “Le gustan las fiestas y el pulpo” o “es un invitado más en la fiesta” son algunos de los mensajes que se pueden leer tras su nueva aparición.

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Han bautizado a la jabalina como Sofía

La historia comenzó durante la noche de San Juan. Entonces, el animal se coló entre los vecinos que participaban en una “sardiñada” popular y, lejos de mantenerse al margen, se acercó a las mesas para comer de los platos que habían preparado los asistentes.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y el jabalí acabó convertido en protagonista inesperado de la fiesta. Al principio, los vecinos pensaron que era un macho y lo bautizaron como Manolo. Pero ahora la historia ha dado un giro.

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“Nuevo episodio de la jabalina en Vilachá”, anunciaba Patricia Torres en su cuenta de Instagram. “Ya va camino de convertirse en la serie del verano”, añade la alcaldesa, que explica que los vecinos han podido confirmar que se trata de una hembra. Y hay más: Sofía ha tenido cuatro jabatos, por lo que su presencia en los alrededores de Vilachá podría no ser precisamente solitaria: “Por cierto, ya sabemos que nuestra protagonista es hembra y que tuvo cuatro jabatos, así que ahora también sabemos que no anda sola”, detalla Torres.

De las sardinas al pulpo

El nuevo capítulo llegó durante otra reunión de vecinos con motivo de las fiestas. Y Sofía no quiso perderse la cita. “Ayer, durante una nueva reunión de los vecinos con motivo de las fiestas, volvió a aparecer por allí, y esta vez no fueron sardinas…”, relata la alcaldesa.

El menú había cambiado. La jabalina consiguió hacerse con un pulpo entero y abandonó el lugar con su particular botín: “La cerda decidió subir el nivel gastronómico y se llevó un pulpo entero”, explica Torres con sarcasmo.

La alcaldesa incluso imagina cómo puede acabar esta peculiar relación entre la jabalina y los vecinos: “A este paso, para la próxima reunión vecinal van a tener que contar con ella a la hora de calcular las raciones”, añade tirando de retranca gallega.

¿Una simpática invitada o un problema?

La nueva aparición de Sofía ha vuelto a abrir el debate en redes sociales. La escena puede resultar divertida, pero la convivencia con jabalíes preocupa desde hace tiempo en Galicia por los daños que ocasionan en explotaciones agrícolas y por su presencia cada vez más habitual en zonas próximas a viviendas y carreteras. Algunos usuarios consideran que el tono humorístico puede contribuir a restar importancia al riesgo. «Es gracioso hasta que se le cruza a un coche con una familia dentro», advierte uno de ellos.

Otros, en cambio, prefieren quedarse con la cara más insólita de la historia. "Le gustan las fiestas y el pulpo", comenta otro usuario. Y hay quien directamente ya la considera parte de la celebración: "Es un invitado más en la fiesta". Mientras el debate continúa, Sofía parece haber tomado su propia decisión: si en Vilachá hay comida y fiesta, no me la pierdo.