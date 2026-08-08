Raquel Noya PONTEVEDRA, 08 AGO 2026 - 06:30h.

La plataforma, creada por dos jóvenes gallegos, busca poner en contacto a personas compatibles para compartir piso

Iago González y Lucas Ortíns, de 19 y 21 años respectivamente, están tras esta iniciativa que responde a las necesidades del mercado

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Encontrar un piso ya es complicado, máxime si hablamos de zonas de vivienda tensionada, pero dar con la persona adecuada para compartirlo se ha convertido en otro de los grandes quebraderos de cabeza para estudiantes y jóvenes trabajadores. Hace apenas unas semanas, en Informativos Telecinco contábamos cómo unos ingenieros gallegos habían desarrollado la plataforma Compipiso para buscar al compañero de piso ideal, una muestra de que el mercado empieza a responder a una necesidad cada vez más evidente. Ahora otra iniciativa nacida en Galicia sigue ese mismo camino. Se llama Compa y apuesta por encontrar personas compatibles antes incluso de elegir vivienda.

Detrás del proyecto están Lucas Ortins, de 21 años, e Iago González, de 19, dos jóvenes pontevedreses que decidieron convertir una idea de clase en una plataforma con usuarios reales. Aunque apenas lleva unas semanas en funcionamiento, ya ha despertado el interés de quienes buscan algo más que una habitación libre.

La historia comenzó en el instituto. Lucas tenía que desarrollar un trabajo para el módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL), en el que debía detectar una necesidad social y plantear un modelo de negocio. La respuesta la encontró muy cerca: "Vi que algunos compañeros tenían problemas a la hora de compartir piso", explica. Aquella observación fue el punto de partida de una idea que terminó convirtiéndose en un proyecto tecnológico.

Cuando decidió dar el salto, contó con Iago González, amigo y antiguo compañero de colegio, que le ayudó a impulsar la iniciativa. Hoy ambos se reparten el trabajo: Lucas se ocupa del desarrollo técnico de la plataforma, mientras que Iago está al frente del marketing y la atención a los usuarios.

Mucho más que buscar una habitación

A diferencia de los portales tradicionales de alquiler, Compa pone el foco en las personas. La intención no es únicamente ayudar a encontrar una vivienda, sino facilitar que quienes acaban compartiendo piso tengan estilos de vida compatibles.

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Para ello, cada usuario crea un perfil en el que, además de sus datos básicos, refleja aspectos relacionados con su forma de vivir, desde si prefiere madrugar o trasnochar hasta otras costumbres cotidianas que pueden marcar la convivencia.

"Hay gente con hábitos más nocturnos y otras personas que prefieren levantarse temprano. O por ejemplo gente que no soporta el tabaco y que tienen que convivir con fumadores. Son detalles que luego influyen mucho cuando compartes casa", explica Iago. La plataforma también incorpora un apartado para descubrir perfiles compatibles y permite que quienes ya disponen de un piso puedan buscar nuevos compañeros sin necesidad de cambiar de vivienda.

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Inspirada en el funcionamiento de Tinder

Sus creadores no esconden la inspiración. "Está inspirado en Tinder", resume Lucas, “pero solo para compartir piso”, aclara. La idea consiste en facilitar conexiones entre personas con intereses y hábitos similares antes de tomar una decisión tan importante como convivir durante meses o incluso años.

Además, el proyecto no está pensado únicamente para universitarios. Aunque reconoce que este colectivo representa buena parte de sus primeros usuarios, Compa está abierta a cualquier persona interesada en compartir vivienda y no establece ningún límite de edad.

Un proyecto que acaba de empezar

La plataforma comenzó a funcionar el pasado 12 de julio, por lo que todavía no ha cumplido un mes de vida. Pese a ello, sus responsables aseguran que ya cuenta con alrededor de 50 usuarios registrados, una cifra que esperan aumentar en los próximos meses gracias al boca a boca y a la difusión en redes sociales. Su objetivo es crecer de forma progresiva y ampliar también el perfil de quienes utilizan el servicio.

En una primera fase, la plataforma está orientada a poner en contacto a futuros compañeros de piso, pero el siguiente paso será incorporar también a propietarios y caseros para que puedan publicar directamente sus viviendas y conectar con perfiles compatibles.

Los dos emprendedores insisten en que el proyecto nace con vocación nacional. Aunque sus primeros usuarios proceden principalmente de Galicia, la intención es que Compa pueda utilizarse en cualquier ciudad de España donde compartir piso sea una alternativa habitual.

Una necesidad cada vez más evidente

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los jóvenes, especialmente en las ciudades universitarias, donde cada inicio de curso dispara la demanda de habitaciones. A esa dificultad se suma otra menos visible, pero igual de importante: encontrar personas con las que la convivencia resulte sencilla.

Precisamente esa realidad está favoreciendo la aparición de nuevas herramientas que buscan reducir uno de los mayores temores de quienes comparten casa: acabar viviendo con alguien cuyos hábitos sean completamente opuestos.

Con iniciativas como Compa, la tecnología empieza a ocupar un espacio que hasta hace poco dependía casi exclusivamente del boca a boca, los grupos de WhatsApp o la suerte. Una evolución que refleja cómo la búsqueda del compañero de piso ideal se está convirtiendo en un mercado propio, impulsado por una necesidad que cada vez afecta a más personas independientemente de la edad.