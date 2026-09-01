Raquel Noya A Coruña, 01 SEP 2026 - 18:30h.

Para utilizar las bicicletas de ambos municipios es necesario estar registrado por separado en BiciCoruña y BiciArteixo

El servicio público de préstamo de bicis roza en A Coruña los 20.000 usuarios al incorporar cerca de 4.000 nuevas altas en apenas seis meses

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A Coruña y Arteixo han dado un paso adelante hacia una movilidad compartida en el área metropolitana con la puesta en marcha, en Meicende, del primer intercambiador que conecta sus respectivos servicios municipales de bicicletas.

La nueva infraestructura permite dejar una bicicleta de BiciArteixo y continuar el recorrido con una de BiciCoruña, o hacer el trayecto inverso, ya que las dos estaciones se encuentran prácticamente juntas. La conexión abre una nueva posibilidad para quienes se desplazan entre ambos municipios y refuerza el papel de la bicicleta como alternativa para los desplazamientos cotidianos.

Meicende se convierte en el primer enlace entre las dos redes

El intercambiador de Meicende permite realizar el cambio de bicicleta prácticamente en el mismo lugar. Un usuario que llegue con una bicicleta de uno de los servicios puede estacionarla y recoger otra perteneciente al sistema del municipio vecino para seguir su viaje. El proyecto comenzó a prepararse hace aproximadamente un año, según explica en la prensa local Víctor Iglesias, de Sumarte, la empresa encargada de gestionar BiciArteixo.

La iniciativa supone, sin embargo, una conexión todavía limitada: los dos servicios mantienen sistemas de usuarios independientes. Para utilizar las bicicletas de ambos municipios es necesario estar registrado por separado en BiciCoruña y BiciArteixo. Desde el Concello de A Coruña sitúan esta actuación dentro de su estrategia para ampliar y mejorar el servicio municipal de bicicletas, que atraviesa además uno de sus periodos de mayor crecimiento.

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BiciCoruña roza los 20.000 usuarios tras un año de expansión

BiciCoruña se aproxima por primera vez a la barrera de los 20.000 usuarios después de incorporar cerca de 4.000 nuevas personas al servicio en apenas seis meses. La expansión de la red culminada a finales de 2025 dejó al sistema con casi 80 estaciones y unas 700 bicicletas. El número de usuarios pasó de 16.300 al cierre de 2025 a cerca de 20.000 a finales del pasado mes de junio.

El crecimiento también se refleja en la actividad. Los viajes mensuales aumentaron de 213.000 en marzo a 260.000 en junio, mientras que nueve de los diez días con más desplazamientos registrados en la historia de BiciCoruña se concentraron precisamente en junio. La alcaldesa, Inés Rey, visitó las nuevas instalaciones del servicio en el polígono de A Grela, donde se ha centralizado el mantenimiento y la reparación de las bicicletas.

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El nuevo taller dispone de 800 metros cuadrados, el doble que el anterior, e incluye espacios específicos para reparar las bicicletas, trabajar con los motores eléctricos y recargar los vehículos utilizados para redistribuir las unidades por la ciudad.

El Concello también prevé ampliar la plantilla hasta superar los 20 trabajadores antes de terminar 2026, más del doble de los que había anteriormente dedicados a tareas de logística, mantenimiento y redistribución. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, cada bicicleta registra una media de 19 usos diarios, frente a los diez que se consideran habituales en servicios similares.

Oleiros pide incorporarse a la movilidad compartida

El estreno del intercambiador ha reavivado también el debate sobre la movilidad en otros municipios del área metropolitana. El PSOE de Oleiros ha reclamado al Gobierno local que avance hacia un sistema público de bicicletas y que estudie la conexión con BiciCoruña.

Los socialistas recuerdan que ya habían planteado crear una red municipal de bicicletas eléctricas y mejorar los carriles bici del municipio. A su juicio, la conexión entre A Coruña y Arteixo demuestra que la coordinación entre redes municipales puede facilitar desplazamientos cotidianos más sostenibles y es viable.

Por ahora, el modelo de Meicende no tiene prevista una réplica en otros puntos. Desde la gestión de BiciArteixo señalan que existen pocas zonas donde confluyan físicamente los términos municipales y permitan implantar un intercambiador similar.