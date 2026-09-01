La emotiva despedida de Blanca Portillo a Francesc Garrido: "Fui feliz de viajar a su lado"

Alberto Rosa 01 SEP 2026 - 18:50h.

Los dos actores compartieron rodaje en la serie de Mediaset 'Sé quién eres'

Revelan las causas de la muerte del actor Francesc Garrido tras su fallecimiento repentino a los 56 años

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La muerte repentina del actor catalán Francesc Garrido continúa dejando reacciones en el mundo de la cultura. Durante este lunes, fueron muchas las personalidades y compañeros de profesión que mostraron su pésame en redes sociales y reconocieron la labor del conocido actor, fallecido a causa de un infarto.

Una de las primeras actrices en publicar una reacción fue Blanca Portillo, compañera de Garrido en la serie de Mediaset ‘Sé quién eres’. La madrileña solo publicó una imagen en la que aparecía con el fallecido actor y el emoji de un corazón roto.

Este martes ha subido una segunda publicación con la imagen de la serie que ambos protagonizaban, esta vez con un breve mensaje de despedida. “Hay pérdidas que una tiene que llorar primero en silencio y en privado”, comienza escribiendo la intérprete.

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“Luego piensas en que, quien se ha ido, era un artista y un ser que compartía su talento con el mundo. Y ahí te armas de valor y dices públicamente lo mucho que lo admirabas y lo mucho que le querías. Sin fotos privadas, aquí dejo un tiempo que nos unió y en el que fui feliz de viajar a su lado. Te quiero siempre, amigo. Salud, guapo!”, concluye el texto.

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La trayectoria televisiva de Francesc Garrido

Formado en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), tuvo una extensa trayectoria, interpretando a personajes de diferentes registros tanto en teatro, como en la televisión, donde participó en una veintena de series, y en el cine.

Su carrera televisiva fue prolífica desde que apareciera en 'Estació d'enllaç' hace más de treinta años y también se le pudo ver en otras series como 'Cites', 'Majoria absoluta', en la televisión catalana, así como en 'Los hombres de Paco', 'Gran Reserva', 'El tiempo entre costuras' o en 2017 en 'Sé quién eres', por cuyo papel protagonista, el abogado Juan Elías Giner, estuvo nominado a los Premios Feroz.

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Otras producciones en las que intervino fueron 'Clanes', donde se puso en la piel del inspector Naranjo, 'La novia gitana', basada en la novela homónima de Carmen Mola, o 'Jaguar'.