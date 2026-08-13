Raquel Noya Pontevedra, 13 AGO 2026 - 06:30h.

Gildemeister se impuso en el MTB Downtown femenino de la XXVI edición del festival vigués y estrenó su palmarés en una de las pruebas más espectaculares del evento

La deportista llegó a Vigo sin haber competido nunca en el Marisquiño, tuvo que participar con una bicicleta que no era suya y acabó llevándose la victoria

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“Tenía altas expectativas de llegar primera pese a que era una bici prestada”, reconoce Fernanda Gildemeister a Informativos Telecinco tras conquistar el descenso urbano de O Marisquiño en Vigo. La chilena asegura que, una vez lanzada por el circuito, se olvidó de ese condicionante: “No pensé en eso cuando iba bajando, solo en llevarme la victoria”. Y lo consiguió.

Gildemeister se estrenaba este año en Vigo y ya había dejado claro desde la primera bajada que podía aspirar a todo. En la clasificatoria fue la más rápida de la categoría femenina, por delante de la española Sara Yusto, tres veces ganadora del Marisquiño —2022, 2023 y 2025—, y de Alba Rodríguez.

La chilena no salió, sin embargo, completamente satisfecha de esa primera toma de contacto con el recorrido y así nos lo ha transmitido: “En la bajada de clasificación cometí un par de errores y no pedaleé en las partes en las que tenía que haber pedaleado”, explica.

A pesar de esos fallos, consiguió una ventaja mínima pero significativa: medio segundo sobre la segunda clasificada. Un margen suficiente para que Gildemeister supiera que la victoria estaba a su alcance: “Sí, sabía que tenía muchas posibilidades de ganar la carrera”, cuenta.

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En la final no hubo cambio de guion. La chilena volvió a ser la más rápida y se llevó el triunfo femenino del MTB Downtown en su primera participación en Vigo. Sara Yusto tuvo que conformarse con la segunda posición y se quedó sin la que habría sido su cuarta victoria en la ciudad olívica.

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Un descenso por el corazón de Vigo

El MTB Downtown es una de las pruebas que mejor resume la personalidad de O Marisquiño. Mientras la mayor parte de la competición se concentra en la playa de Samil, el descenso lleva el festival hasta el centro de Vigo. El recorrido parte de la fortaleza de O Castro, baja hacia el Casco Vello y termina junto al puerto, en el entorno del Centro de Ocio A Laxe. Para esta edición, el trazado mantuvo aproximadamente un kilómetro de recorrido y 135 metros de desnivel, con escaleras, calles estrechas, cambios de superficie y zonas especialmente rápidas.

Durante la jornada, alrededor de un centenar de riders fueron reconociendo el circuito antes de las mangas cronometradas. La competición masculina terminó con el triunfo del francés Adrien Loron, que revalidó el título, mientras que la categoría femenina tuvo como gran protagonista a Gildemeister, que marcó un tiempo de 02:25,693.

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Una edición con 1.500 deportistas y Vigo convertido en escenario deportivo

O Marisquiño celebró su XXVI edición entre el 6 y el 9 de agosto de 2026. El festival volvió a tener en Samil su gran epicentro, pero mantuvo el centro de Vigo como escenario de una de sus imágenes más reconocibles: el descenso urbano de MTB.

La cita reunió a unos 1.500 deportistas procedentes de más de 30 países y ocho grandes disciplinas deportivas, entre ellas skate, BMX, basket 3x3, breaking, Big Air, Freestyle Motocross y Mountain Bike. El programa se completó con música, arte urbano, actividades familiares y exhibiciones.

El festival volvió así a convertir Vigo en una gran pista de deportes urbanos durante cuatro días, con Samil como punto de encuentro y las calles del centro como escenario para el MTB Downtown. La organización ha destacado además el crecimiento de la cita y la mayor presencia de público y familias en esta edición, en la que un feliz Abel Caballero se convirtió en protagonista de uno de los momentos más comentados del festival, con su baile sobre el suelo de Samil.

Con ganas de volver el próximo año

Para Gildemeister, el resultado tiene un significado especial por las circunstancias que rodearon su participación, al ser ésta su primera vez en el Marisquiño y tener que afrontar la carrera con una bicicleta prestada. Lejos de dejarse condicionar por ello, la chilena salió a por la victoria desde la primera bajada y terminó confirmando en la final las buenas sensaciones de la clasificatoria.

“Estoy muy contenta con el triunfo y con muchas ganas de volver el próximo año”, confiesa Fernanda ya desde suelo italiano, donde se prepara para el mundial de descenso. Una declaración que deja abierta la puerta a una segunda visita a Vigo. Esta vez, quizá, con una bicicleta propia con la que batir algún récord.