El novio que se casó el pasado sábado en Gomesende ha publicado un mensaje en su perfil en el que defiende su unión

El novio de la boda viral de Ourense niega el acuerdo de 40.000 euros y la infidelidad de su esposa: “Estamos en nuestra casa de A Coruña y trabajando”

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El novio que se casó el pasado sábado en Gomesende (Ourense), un enlace que generó un enorme revuelo y del que hay varios vídeos virales en redes sociales, ha publicado un mensaje en su perfil en el que defiende su unión y advierte de que no dejará que se manchen ni su nombre ni el de las familias de los cónyuges.

Este mensaje llega tras la difusión de una infidelidad por parte de la novia, una presunta deuda contraída con ella y de algunas peleas sucedidas durante la complicada celebración del banquete nupcial.

En el comentario de reacción reproducido por el diario local La Región, periódico que publicó lo ocurrido durante el enlace, el hombre denuncia que alguien busca hacerles "daño" y rechaza desliz alguno, así como un acuerdo nupcial de 40.000 euros para abonar él.

Reconoce que hubo "alguna que otra pelea"

Sí reconoce que hubo "alguna que otra pelea" durante el banquete, aunque aclara que "algunas se produjeron fuera del recinto" y cree fervientemente que "alguien está intentando hacer daño, tanto a nosotros como a nuestras familias". Por todo ello, dice que el asunto está ya "en manos de nuestros abogados". "Nunca dejaré manchar el nombre de nuestras familias", enfatiza.

La polémica boda

El lugar elegido para la celebración de la boda fue A Casa da Tulla, una idílica casona cerca de la frontera con Portugal. Eso fue lo único parecido a una boda, a un día idílico y feliz, en la celebración nupcial celebrada en el municipio orensano de Gomesende que acabó con una batalla campal entre las familias de la pareja y con la petición de un divorcio exprés aún no aceptado. Antes de esto ya se había producido una infidelidad en los baños, según ha publicado La Región de Ourense.

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Las cosas ya empezaron a pintar mal cuando la recién casada exigió en el mismo banquete que le entregara 40.000 euros de un supuesto acuerdo nupcial, que básicamente tendría que proceder de los regalos de los invitados. El novio, al que solo se le veía interesado en cuánto dinero habían logrado 'recaudar' con la boda, le dijo que no. Y ahí ya, se produjo una batalla campal entre las dos familias de los recién casados -él vecino del municipio orensano de Ramirás y ella, una mujer de origen colombiano- en la que no faltaron los golpes y los gritos.