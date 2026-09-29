La procesada ha sido condenada como autora de un delito leve de daños al pago de una multa de 150 euros

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El juez de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado a una mujer por causar daños en bienes que integraban la sociedad de gananciales común con su exmarido.

Así, la procesada ha sido condenada como autora de un delito leve de daños al pago de una multa de 150 euros y a sufragar el coste de la reparación de los elementos destrozados.

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En concreto, se trata de una lámpara rústica de jardín, una silla de exterior, la puerta de una vivienda y unas contraventanas, cuyo coste de reparación se valoró en 496 euros.

"De acuerdo con lo razonado por parte de nuestros tribunales, siendo el denunciante y la denunciada titulares dominicales por igual sobre los bienes que conforman su sociedad de gananciales, la destrucción o deterioro realizados por la denunciada sobre los bienes comunes lesiona el derecho de propiedad del otro en la medida en que esos bienes no son propios en exclusiva, sino compartidos", subraya el juez.

Los hechos ocurrieron el pasado febrero

En la sentencia, indica que la versión del denunciante resultó congruente y que fue corroborada periféricamente por videograbaciones, fotografías y presupuesto de reparación. Por ello, entiende acreditado el delito leve de daños, tras analizar la doctrina sobre la ajenidad en bienes gananciales y concluir, conforme a jurisprudencia mayoritaria, que la lesión de bienes comunes por uno de los cónyuges vulnera el derecho de propiedad del otro.

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En los hechos probados del fallo se recoge que todo ocurrió el 13 de febrero de este año, cuando la mujer "arremetió violentamente" contra distintos elementos del mobiliario, que resultaron dañados, reclamando su exmarido el pago de una indemnización por lo ocurrido. Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso sobre la misma.