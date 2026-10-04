Raquel Noya Pontevedra, 04 OCT 2026 - 06:30h.

A Fraga do Alén, en la parroquia de Botos, ha logrado también el premio a la integración con la naturaleza

Ha conseguido los dos primeros premios en las categorías en las que competía en el Concurso de Cementerios de España 2026

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Un cementerio gallego acaba de hacerse con un doble reconocimiento nacional y lo ha hecho con una propuesta que rompe con la imagen tradicional de estos espacios. A Fraga do Alén, en Lalín (Pontevedra), ha sido elegido Mejor Cementerio de España 2026 y también ha recibido el Premio Naturaleza Viva, dos galardones concedidos en el marco del X Concurso de Cementerios de España, organizado por Enalta.

El proyecto corresponde a la ampliación del cementerio de A Romea, en la parroquia lalinense de Botos, una actuación que busca integrar el espacio funerario en el entorno natural y que incorpora elementos poco habituales en un camposanto, llevado a cabo por Promove Arquitectura en colaboración con la firma LaND30. El resultado de este trabajo en equipo ha sido, en palabras de sus creadores, "un parque funerario abierto a la ciudadanía, concebido no solo para el recuerdo y el recogimiento, sino también para el paseo, la contemplación y el encuentro". El proyecto incluye nuevos recorridos, espacios de estancia, ámbitos para la cultura e incluso un estanque-escenario que amplían las posibilidades de relación entre las personas, el territorio y la memoria colectiva.

“La clave para hacernos con este galardón fue que es un trabajo distinto a lo que se estaba viendo”, explica Abel Mato, uno de los arquitectos que integra el equipo responsable del proyecto. “Nadie se espera en un cementerio ciertos elementos como puede ser un parque infantil, un bosque o un estanque”, añade.

Un cementerio entendido como un espacio de vida

La propuesta parte de una idea que se aleja del concepto tradicional de cementerio cerrado y exclusivamente funerario. La ampliación incorpora la fraga al conjunto y crea diferentes recorridos y espacios abiertos a la ciudadanía.

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El objetivo es que el lugar pueda convivir con la naturaleza y formar parte también de la vida cotidiana del entorno. “Es un trabajo que reinterpreta el cementerio como un espacio de vida, abierto e integrado en la naturaleza”, señala Mato.

El proyecto ha sido desarrollado por Promove Arquitectura, con la colaboración de LaND30 en el apartado paisajístico. La actuación aprovecha la masa forestal existente y plantea un espacio en el que conviven memoria, paisaje y usos abiertos a los vecinos, una combinación que ha terminado por convencer al jurado del concurso.

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Un reconocimiento que se suma a otros premios

El doble galardón conseguido por este proyecto con sello lalinense no es el primer reconocimiento que recibe este proyecto. “Ha sido un reconocimiento más de los obtenidos los últimos tiempos”, apunta Abel Mato.

El equipo ya había presentado la propuesta a otros certámenes nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran los LOOP Design Awards 2025, donde también recibió un reconocimiento aunque no se hizo con ninguno de los galardones.

La propuesta ha conseguido así proyectar una nueva manera de entender estos espacios: no solo como lugares destinados al recuerdo y al enterramiento, sino también como entornos en los que la naturaleza tiene un papel protagonista.

Dos premios para un mismo proyecto

La Fraga do Alén competía en dos categorías del X Concurso de Cementerios de España y consiguió el primer premio en ambas. El galardón de Mejor Cementerio de España reconoce aquellos espacios que conservan y ponen en valor su patrimonio histórico, artístico o natural y que forman parte de la identidad de la comunidad. Por su parte, el Premio Naturaleza Viva distingue las actuaciones que destacan por el cuidado del entorno y por su capacidad para integrar naturaleza y memoria en espacios de valor social y ambiental.

La teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez Asorey, y la concejala de Cementerios, Carmen Canda Larroy, recogieron los dos premios en representación del Ayuntamiento. El resultado convierte a este rincón de Botos en uno de los referentes de los espacios funerarios españoles en 2026. Un cementerio que, precisamente, ha conseguido llamar la atención por intentar que la vida y la naturaleza también tengan cabida entre sus muros.