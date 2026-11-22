En este universo se recuerdan los puntos débiles reales de cada uno de los candidatos

Alberto Núñez Feijoó llama a votar al PP en las elecciones: "España no puede esperar ni un día más para cambiar su Gobierno"

Compartir







Los memes de la campaña electoral inundan las redes sociales. La ficción se cuela, gracias a la inteligencia artificial, en los discursos de los candidatos políticos a las elecciones generales. Así le ha pasado a Gabriel Rufián, líder de Esquerra Republicana, que aparece en un vídeo ambientado en la tierra media que ya ha conquistado a los usuarios.

Al margen del contenido que crean algunos partidos contra sus oponentes, la carrera con la inteligencia artificial se desarrolla al mismo tiempo que la política. Esta competición se disputa desde cuentas aparentemente anónimas que juegan con el humor.

Unos vídeos que tiran de clásicos y de videojuegos populares

En estos vídeos se recurren a las tendencias del momento como, por ejemplo, en los videojuegos o se usan los clásicos para crear un multiverso muy particular. Incluso Pedro Sánchez ya tiene "la canción de esta campaña". Y así lo ha asegurado en redes, donde ha agradecido a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que durante un acto político pronunció la frase: "No te va a votar nadie".

En este universo se recuerdan los puntos débiles reales de cada uno de los candidatos y nos muestra una irrealidad electoral de la que ya no podremos escapar. Porque la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y enseñarnos que el humor puede aparecer incluso en las elecciones.