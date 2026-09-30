Raquel Noya A Coruña, 30 SEP 2026 - 05:30h.

El mural, obra de Fernando Yáñez, recrea el paisaje local con las Torres de Altamira y Santa Minia bajo un cielo inspirado en Van Gogh y un guiño a Castelao

Vuelta al cole en Galicia: los festivos, puentes, vacaciones y fechas especiales a tener en cuenta en el curso 2026/27

Compartir







Una pared del IES de Brión ya no es una pared cualquiera. Sobre ella, las Torres de Altamira y la Capilla de Santa Minia aparecen bajo un cielo repleto de estrellas, en una escena que recuerda inevitablemente a Van Gogh, pero que tiene a la localidad gallega como protagonista.

El centro educativo presentó este martes 'La noche estrellada de Brión', un mural realizado de forma desinteresada por el artista Fernando Yáñez. La obra toma como referencia La noche estrellada de Vincent van Gogh para crear una versión propia en la que el paisaje y la cultura local ocupan el lugar central.

PUEDE INTERESARTE Las academias de Vigo arrancan el curso con las aulas casi llenas: el refuerzo escolar se adelanta ya a septiembre

El mural no se limita a reproducir la conocida obra del pintor neerlandés. Entre sus elementos también aparecen unos carballos inspirados en La última lección del maestro, de Castelao, mientras que las estrellas representan al alumnado del instituto, sus sueños y el futuro que tienen por delante.

Un mural que une a Van Gogh y Castelao

La presencia de Castelao no es casual. Su figura forma parte del significado que el artista ha querido dar a la composición. Precisamente por eso, la dirección del IES de Brión quiso agradecer el trabajo de Yáñez entregándole como recuerdo una imagen del escritor, dibujante y político gallego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La presentación del mural sirvió además para poner en valor el trabajo realizado durante los últimos meses para mejorar los espacios del instituto. En estas actuaciones ha tenido un papel destacado el ANPA Pedra Viada, que ha colaborado con el centro en diferentes iniciativas.

Entre ellas se encuentra la creación de nuevas zonas de ocio y descanso para los estudiantes, además de la colocación de vinilos en las ventanas de las aulas más expuestas al calor. La medida no elimina por completo las altas temperaturas, pero permite reducir su impacto en las clases. A estas actuaciones se suman también trabajos de pintura y renovación de distintas zonas interiores del instituto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Centro y familias, unidos para mejorar el instituto

Durante el acto, el ANPA Pedra Viada puso en valor la disposición del equipo directivo para mantener abierto el diálogo con las familias y destacó el esfuerzo realizado para mejorar los lugares en los que estudian sus hijos.

Para la asociación, el nuevo mural representa precisamente esa colaboración entre el centro educativo, las familias y el entorno. Una forma de conseguir que el instituto no sea únicamente un espacio destinado a las clases, sino también un lugar en el que los estudiantes puedan sentirse representados.

El IES de Brión y el ANPA quieren mantener esta línea de trabajo con nuevas propuestas relacionadas con el arte, la ciencia y la cultura, además de continuar mejorando los espacios comunes para hacer del instituto un lugar más agradable para aprender y convivir. Así, una pared del centro se ha convertido ya en una particular versión gallega de La noche estrellada: un cielo de Van Gogh sobre el paisaje de Brión y, entre las estrellas, sus propios alumnos.