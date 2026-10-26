Dos policías nacionales fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiorrespiratoria en Vigo

Los agentes se encontraban cerca del local y observaron cómo un hombre entraba en parada cardiorrespiratoria

Uno de ellos comenzó inmediatamente a practicar las primeras maniobras de reanimación cuando vieron al hombre en parada

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VigoDos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio intervinieron el pasado 20 de octubre para auxiliar a un vecino de Vigo que sufrió una parada cardiorrespiratoria en las inmediaciones de un establecimiento hostelero de la calle Regueiro.

Según explica dicho cuerpo de seguridad en un comunicado, los hechos ocurrieron cuando dos agentes se encontraban cerca del local y observaron cómo un hombre entraba en parada cardiorrespiratoria.

Uno de ellos comenzó inmediatamente a practicar las primeras maniobras de reanimación, mientras su compañero se dirigió a la carrera a la Comisaría de Policía Nacional, situada en la calle Álvaro Cunqueiro, para conseguir el desfibrilador externo semiautomático (DESA) disponible en las instalaciones policiales.

La intervención coordinada permitió utilizar el DESA

Una vez en la Comisaría, el agente recibió el dispositivo de manos del policía que realizaba labores de seguridad en el acceso. Este, junto con otro agente de la Oficina de Denuncias, se desplazó también a la carrera hasta el lugar de la emergencia para colaborar en la asistencia.

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A su llegada, el primer policía continuaba con las maniobras de reanimación, apoyado por dos enfermeras y una médica que se encontraban en las proximidades. La intervención coordinada permitió utilizar el DESA y continuar con las maniobras de reanimación hasta que el hombre recuperó el pulso.