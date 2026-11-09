A Coruña levanta una duna de 360 metros en toda su costa ante el aviso por fuerte oleaje

En Galicia hay aviso amarillo ante la sucesión de borrascas que dejará fuerte oleaje y rachas de viento

Así es Charles, la nueva borrasca que entrará el miércoles y dejará tiempo muy adverso

Compartir







En Galicia hay avisos amarillos por lluvias y tormentas con acumulados de hasta 60 litros por metros cuadrado en 12 horas en Ourense, A Coruña y Pontevedra; y en las dos últimas además por rachas de viento de hasta 80 km/h y fenómenos costeros de 50 a 61 km/h (fuerza 7), con mar combinada y olas de cuatro a cinco metros.

Una de las medidas que han decidido adoptar en A Coruña es levantar un alto muro de arena para evitar que las olas lleguen hasta la calle y puedan arrastrar a vecinos, coches u otros enseres, evitando cualquier colapso.

PUEDE INTERESARTE Alertan de la llegada de la borrasca Bruna a la Península: las zonas afectadas por las abundantes lluvias y por las fuertes rachas de viento

Este lunes, muchos vecinos de Galicia tendrán una jornada muy pasada por agua. La Agencia Estatal de Meteorología activaba el aviso amarillo en el suroeste coruñés de toda la provincia de Pontevedra, pero en Ourense ya contaban con acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas.

Este martes, un tercer frente atravesará el país dejando avisos en muchas comunidades, entre ellas Galicia y con rachas de viento muy moderadas incluso fuertes en las zonas de alta montaña.

PUEDE INTERESARTE Alerta por intensas lluvias: el Cabildo de Gran Canaria ordena suspender toda actividad este domingo por la borrasca

La nueva borrasca que llega este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que la nueva borrasca que entrará el miércoles se llama "Charles", la tercera en la temporada de 2026/2027 y que dejará un tiempo muy adverso. Entre el martes y el miércoles el centro de Charles pasará rápidamente de oeste a este por el entorno de Madeira, más lejos de Canarias respecto a lo que apuntaban las primeras previsiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según la Agencia, Charles es un sistema de procedencia subtropical que provocará un temporal muy adverso de lluvias, vientos y mal estado de la mar el miércoles y, en menor medida, el jueves. Charles es el tercer sistema nombrado esta temporada en el grupo suroeste europeo de meteorología. El Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera es el que ha puesto el nombre, al ser el primer país en notar sus efectos, según la Aemet.