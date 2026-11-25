Claudia Barraso 25 NOV 2026 - 17:21h.

El conductor sufre esta secuela después de que fuese operado de un cáncer de recto

Investigan una enfermedad rara vinculada al autismo que surge con una mutación genética

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Un conductor de autobús ha conseguido que la Justicia le de la razón después de que la Seguridad Social le denegase una pensión vitalicia por incapacidad pese a las secuelas que sufre después de que una operación le obligue a ir al baño alrededor de 30 veces al día.

Así lo ha considerado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia al ratificar el fallo en primera instancia y desestimar el recurso presentado por el INSS. Por tanto, los magistrados han confirmado la incapacidad permanente y absoluta para el trabajador que sufre estas secuelas después de haber tenido que ser intervenido por un cáncer de recto, según confirma ‘El Correo’.

Los jueces consideran que necesita defecar con urgencia sobre 30 veces al día, lo que le inhabilita para desempeñar cualquier puesto de trabajo con un mínimo rendimiento, independientemente del tipo de trabajo que tenga. Además, consideran correcto que el trabajador cobre el complemento para la reducción de la brecha de género.

La Seguridad Social denegó la pensión

El hombre estuvo cobrando una incapacidad temporal, pero el INSS inició de oficio un expediente de incapacidad permanente en enero de 2024 y fue en noviembre de ese mismo cuando le reconoció al trabajador una incapacidad permanente total derivada de enfermedad común. Entonces, el hombre reclamó el grado de incapacidad permanente absoluta y el complemento por hijos, una solicitud que fue denegada por el INSS.

El conductor del autobús llevó el caso a los tribunales, demandando al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social y el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo le dio la razón en octubre de 2025 y absolvió a la TGSS. El posterior recurso de suplicación interpuesto por el organismo en el Superior gallego tampoco fructificó. El escrito no impugnaba los hechos probados, sino que alegaba únicamente infracción legan en la calificación del grado de incapacidad.

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El trabajador tenía una base reguladora mensual de 1.673,23 euros por su profesión de conductor de autobuses y tranvía y presentaba una “neoplasia de recto medio T3ab N+MO”, derivada de una operación por cáncer de recto, lo que provoca un síndrome de resección anterior baja que le obliga a disponer en todo momento de servicios higiénicos.