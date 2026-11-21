Celia Molina Madrid, 21 NOV 2026 - 09:30h.

Hablamos con Soraya Fernández, madre de una niña con síndrome de Angelman que acude a este centro público de Majadahonda

La exigente crianza de una niña con síndrome de Angelman: "Mi marido y yo necesitamos ayuda para poder descansar"

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Soraya, madre de una niña con síndrome de Angelman, está desesperada. Y, como ella, los padres de los 21 niños con necesidades especiales que acuden al CEIP San Pío X de Majadohonda, Madrid, donde, de cuatro técnicos con los que contaban para ayudar a estos alumnos, se han quedado con dos. "Hay una técnica que está de baja y no ha sido sustituida todavía y otra vacante libre que, no sabemos por qué, no ha sido cubierta", cuenta esta madre en una entrevista exclusiva con Informativos Telecinco web.

En las aulas de educación especial, los técnicos son profesionales de apoyo que acompañan y asisten a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) , en colaboración con los maestros. En general, acompañan al alumnado en clase, recreos, desplazamientos o comidas y promueven su autonomía personal y social, por lo que son fundamentales para superar el día a día.

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También fomentan la interacción entre compañeros, el bienestar físico y emocional y la participación en las actividades del centro de los alumnos con necesidades y colaboran en la adaptación de los materiales didácticos.

"Hay 2 técnicos para 21 niños con necesidades especiales"

"El problema que tenemos es que hay 21 niños de educación especial en este centro; de ellos, hay tres que necesitarían una persona/tutor sombra cada niño para poder estar allí y no hay personas sombras en este cole. Yo nunca las había solicitado porque, hasta ahora, se manejaban bien, pero la situación ha cambiado", ha añadido Soraya, para dar una visión panorámica completa de la problemática.

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"El colegio tiene asignados cuatro técnicos pero la cuarta plaza no está cubierta, el tercer técnico está de baja y solo hay dos para todos los niños. Hay profesores sí, pero si uno de estos alumnos con necesidades se hace pipí, el maestro no puede salir de la clase, tiene que ser el técnico y si no hay ninguno disponible, el niño se hace pipí encima, por ponerte un ejemplo", apunta esta madre.

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"Tengo miedo de que a mi hija le pase algo en el comedor"

Su hija, Elisabeth, que padece síndrome de Angelman, un trastorno neurogenético que afecta a su desarrollo integral, se está viendo muy afectada por esta situación y, por tanto, también su familia, que está preocupada por ella. "Eli necesita ayuda para comer y, como ha habido días incluso en los que solo había un técnico disponible, nos han pedido que la saquemos del comedor. A los profesores les da miedo que le pueda pasar algo porque no tienen personal", explica Soraya.

"Mi hija se puede atragantar fácilmente, no solo con la comida, también con cualquier tipo de objeto o juguete porque se lo mete todo a la boca. Entonces, no solo me preocupa que no haya un técnico con ella en el comedor, sino durante todo el día, porque en el aula también puede ocurrir. Y como ella, el resto de los compañeros que también presentan necesidades", recalca.

"Debemos tener en cuenta que no estamos hablando de niños normotípicos, que son niños con necesidades especiales a los que les va la vida en esto, porque si no tienen apoyos, corren peligro", ha resaltado la entrevistada. Los responsables del colegio ya se han puesto en contacto con los organismos pertinentes para que los puestos de los técnicos que faltan se cubran con la mayor celeridad. Según el relato de Soraya, los niños de este centro "ya llevan un mes así" y es preciso que su situación se solucione cuanto antes para que no sufran "mayores consecuencias".