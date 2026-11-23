Celia Molina Madrid, 23 NOV 2026 - 12:21h.

El actor ha publicado un vídeo desde el hospital de La Paz, asegurando que pronto estará de vuelta en su casa y en el teatro

Sergio Peris-Mencheta supera su leucemia y vuelve a España junto a su pareja Marta Solaz: "Ha sido como si fuera algo de los dos"

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A principios de 2024, Sergio Peris-Mencheta comunicó, a través de sus redes sociales, que estaba enfermo de leucemia. En ese momento, comenzó para él una importante travesía vital y, seis meses después, se sometió a un trasplante de médula ósea que le dejó importantes secuelas, con las que ha estado lidiando gracias a la apoyo de su esposa, sus hijos y de toda su familia.

Su donante fue su hermano - con el que hizo full match en compatibilidad - pero, a raíz del trasplante, sufrió la enfermedad del 'Injerto contra Huésped', una complicación por la cual, tras el trasplante, las células trasplantadas reconocen al receptor (al paciente) como extraño y le atacan de diferentes formas e intensidad.

Éste fue el motivo por que sufrió un severo oscurecimiento de la piel, al tiempo que el actor tuvo que lidiar con la pérdida de peso (llego a perder 25 kilos), los lapsus de memoria o la fuerte hinchazón que le provocó la quimioterapia y las sesiones de radiación.

"Gracias a la Sanidad Pública"

Todo ello lo contó en su libro '730 días' y, ahora, ha sufrido un nuevo bache por el que ha tenido que ser ingresado desde el hospital.

Su mujer, Marta Solaz, ha confirmado en la revista 'Lecturas' que, después de haberse tratado en la 'City of Hope' de Estados Unidos, ambos han vuelto a España para continuar con sus tratamientos en nuestra sanidad pública. De hecho, el propio Peris-Mencheta ha publicado un vídeo desde el hospital madrileño de 'La Paz, donde fue ingresado el pasado viernes por una "buena avería":

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"Progresando adecuadamente. Gracias x vuestros mensajes. Gracias a los equipos de enfermer@s y médic@s de @hospilapaz por el cuidado y los cuidados. Gracias a la Sanidad Pública. Y gracias una vez más a @antonio090574. Pronto en casa de vuelta. Pronto en los ensayos de vuelta", ha escrito el intérprete.

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"Éste es un proceso muy largo", ha dicho su mujer

En 'Lecturas', su esposa, relató también cómo ha vivido ella todo el proceso de la enfermedad y la cura, con el que ya llevan lidiando casi tres años: "Pues lo he vivido como si fuera algo de los dos. No lo he sentido algo separado de mí. Lo he sentido que era una cosa de los dos. Entonces, desde el minuto cero he estado ahí dedicada", dijo en la revista.

También explicó lo difícil que ha sido combinar las exigencias del tratamiento de su marido con el resto de sus obligaciones: "Te encuentras con que todo sucede a la vez. He sido un poco el centro de todo lo que iba sucediendo. Porque los niños estaban pendientes de mí. Y yo estaba pendiente de ellos. Todo lo que podía con ayuda de mi familia, de mi hermana, de mi madre. Pero ha sido todo un periplo", admitió.

Por último, habló de la necesidad de tener una mente fuerte y positiva cuando te enfrentas a una prueba de la vida como ésta: "Cuando lo vives te pones en modo supervivencia. Además, es un proceso muy largo que dura un año entero. Lo que sería el trasplante y todo. Es un proceso lento, así que o te pones en una mente práctica, resolutiva y positiva o es difícil de sostener".