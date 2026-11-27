La víctima habría tirado una copa al acusado y este le apuñaló en numerosas ocasiones hasta causar su muerte

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La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de conformidad con el veredicto del Tribunal del Jurado, que condenó a 20 años de cárcel al hombre que mató a puñaladas, en junio de 2019, a un vecino de Salceda de Caselas.

Además de la pena de prisión, el fallo le impuso el pago de una indemnización de 70.175 euros a cada progenitor y de 24.836,07 euros a cada hermano de la víctima.

En la sentencia, destaca que el jurado entendió acreditado que falleció por las heridas que le causó el arma blanca al perforarle el corazón, así como que fundamentó la alevosía en la sorpresividad del ataque, dirigido a zonas vitales, y la falta de oportunidades de defensa de la víctima. Sin embargo, el Tribunal del Jurado "no vio suficientemente motivado el ensañamiento por el tipo de heridas sufridas por la víctima y la inmediatez de las mismas y del propio fallecimiento".

La víctima le habría tirado una copa en un local de ocio

Además, en el fallo confirmado señala que el grado de culpabilidad es "el máximo en este caso", ya que sostiene que es "absolutamente desproporcionado el resultado (la muerte) con el supuesto detonante de la misma (tirarle una copa minutos antes en un local de ocio)". De esta forma, recalca que "la víctima no concurrió, en ningún caso, ni siquiera mínimamente, a la provocación del encausado, que traía de casa un arma blanca y no dudó en utilizarla en cuanto tuvo ocasión".

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Según establece el fallo, el hombre habría apuñalado al joven después de que este le hubiese tirado una copa cuando estaban en un local de ocio de la localidad gallega. Sin embargo, defienden que la víctima no colaboró en la provocación del acusado, quien ya llevaba de serie un arma blanca que no dudó en utilizar.