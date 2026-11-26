El abogado Carles Monguilod, que ejerce esa acusación, reclama 25 años por cada uno de los dos delitos de asesinato con el agravante de reincidencia

Un informe de la Policía revela que el logopeda asesinado en Valencia accedió a material pornográfico en la consulta el día del crimen

Compartir







La acusación particular que representa a las familias de la pareja de jóvenes asesinada en el pantano de Susqueda (Girona) el 24 de agosto de 2017 pide 52 años de cárcel para el presunto autor, Jordi Magentí, la misma pena solicitada por la Fscalía.

El abogado Carles Monguilod, que ejerce esa acusación, reclama 25 años por cada uno de los dos delitos de asesinato con el agravante de reincidencia –Magentí mató a su ex mujer con una escopeta en 1997-, y otros dos por tenencia ilícita de armas.

PUEDE INTERESARTE Expulsan de España a una mujer detenida con dos subfusiles y dos pistolas ocultos en un coche en Granada

El escrito de Monguilod recoge que las víctimas, después de pasar una noche cerca del pantano, se acercaron a la localidad de La Cellera de Ter para efectuar diversas operaciones bancarias y, según recogen cámaras de videovigilancia, regresaron a Susqueda para preparar un kayak con el que navegar.

Fue hasta el pantano en coche y bajó a la orilla

Según el escrito de acusación, “sobre las 09:36 horas, el acusado fue en su Land Rover Defender 90 hasta el pantano de Susqueda, lo estacionó en la pista y bajó a la orilla del pantano, donde coincidió con Paula y Marc -las dos víctimas- y el inicio de sus preparativos para ir al agua en kayak”.

“Sin que pueda acreditarse qué detonante pudo provocar que aflorara su agresividad”, detalla el texto, se dirigió contra los dos jóvenes con una pistola semiautomática con la intención de acabar con su vida. Varios testigos que estaban en la zona declararon que habían escuchado entre las 11:20 y las 11:26 horas al menos tres tiros, un grito desgarrador de mujer y un último disparo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin opciones de repeler el ataque, lo único que Marc pudo hacer según el escrito fue, “en un movimiento puramente instintivo de autoprotección, interponer una de sus manos frente a los disparos y uno de los proyectiles la atravesó", un movimiento que la acusación interpreta que no constituyó una posibilidad real de defensa.

Ingresó en prisión preventiva y obtuvo la libertad provisional

La representación de las familias considera que Jordi Magentí, que fue detenido el 26 de febrero de 2018, el 1 de marzo ingresó en prisión preventiva y el 28 de diciembre obtuvo la libertad provisional, conservaba en el momento de los hechos “íntegramente sus capacidades intelectivas y volitivas”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras los crímenes, detalla el escrito, el asesino desarrolló actuaciones encaminadas a ocultar los cadáveres, eliminar los vestigios de lo sucedido y dificultar su esclarecimiento, valiéndose para ello del conocimiento que tenía del pantano de Susqueda y de sus diferentes accesos y zonas de profundidad.

La voluntad de ocultación, afirma la acusación, solo tiene explicación lógica si se tiene en cuenta que el procesado sabía que, si hallaban los cuerpos y las pruebas del delito en aquel sitio, los relacionarían con él "por ser este lugar el que asiduamente y casi a diario ocupaba exclusivamente él para llevar a cabo sus actividades habituales”.

Por el contrario, señala el texto, “si las muertes las hubiese causado alguien ajeno al lugar de su comisión que estuviera allí tan solo de paso o por primera y única vez, ningún interés ni razón lógica tendría que se entretuviera en hacer desaparecer los cuerpos, el kayak y el vehículo de sus víctimas”. La acusación particular solicita para la celebración de la vista oral, entre otras actuaciones, la declaración de 63 testigos, 46 de ellos civiles y los otros 17 agentes de los Mossos d’Esquadra