Chris Brown, el multimillonario que se salvó de la tragedia del Titán: decidió no subirse en el último momento

A última hora decidió no hacerlo. El hombre no subió en el sumergible. El multimillonario, que llegó a pagar una fianza por el viaje, pidió que le reembolsasen su dinero: “Les envié un correo electrónico y les dije: 'Ya no puedo continuar con esto'. Pedí un reembolso después de estar menos que convencido”. Había pagado un 10 por ciento de 80 000 libras (en euros, 93 046), que por entonces costaba el viaje, un precio que luego se duplicó.