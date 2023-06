Los más famosos precedentes del Titán: la tragedia del Kursk, el submarino nuclear, dejó 118 muertos

Aunque ahora se mira con lupa la tragedia del Titán, donde también ha muerto Stockton Rush, el CEO de la empresa OceanGate , que consideraba la seguridad un despilfarro en estas aventuras, no es la primera tragedia en el fondo del mar que hemos vivido en los últimos tiempos:

El 12 de agosto de 2000 , el submarino nuclear "Kursk" , considerado la joya de la Flota del Norte rusa , sufrió fallos técnicos durante unas maniobras navales y quedó sumergido en reposo en el fondo del Ártico con 118 tripulantes a bordo . Perecieron todos . Según la investigación, el accidente se debió la explosión por causas desconocidas de uno de los torpedos que portaba. La mayor parte de la tripulación murió minutos después de la explosión, pero algunos supervivientes se refugiaron en la parte trasera del submarino cuatro horas después del accidente. Las cartas póstumas escritas por algunos de los tripulantes confirmaron que varios de ellos sobrevivieron a la explosión y tuvieron una muerte espantosa. No se sabe cuánto tiempo llegaron a aguantar con vida. Según la investigación oficial, sobrevivieron apenas unas 6-8 horas , aunque alguna investigación habla de hasta 2-3 días.

El "Kursk" fue localizado a 108 metros de profundidad en la madrugada del 13 de agosto, cuando aún era posible salvar a 23 marinos, pero el Kremlin no dio el visto bueno para la operación internacional de rescate hasta una semana después. El submarino, el orgullo de la Armada rusa y equipado con 24 misiles de crucero "Granit", era considerado indestructible por los marinos rusos. Los primeros intentos de rescate tuvieron lugar el 15 de agosto. Se utilizaron tres minisumergibles rusos pero no tuvieron éxito. El día 16 ya no se escuchaban señales de vida del interior del submarino. Putin se vio obligado a aceptar la ayuda extranjera. El 21 de agosto, los buzos consiguieron entrar en el Kursk. Todos los marineros y oficiales a bordo habían muerto. El submarino se reflotó finalmente el 8 de octubre de 2001. La del Kursk está considerada la peor catástrofe naval de la historia de la Rusia moderna.