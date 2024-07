Posponen la ejecución de un hombre de Texas condenado a muerte por un asesinato en 1998

"No entiendo de qué tienen miedo. Un jurado que va a decidir si va a condenar a alguien a muerte o no seguramente debería saber si esa persona fue el verdadero asesino. En este caso, la Fiscalía argumentó ante el jurado que Rubén era el verdadero asesino, aunque no había ninguna prueba directa de ello", ha lamentado la defensa, el abogado Shawn Nolan.