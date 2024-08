Temor ante una posible guerra en Oriente Próximo: Israel está preparado para "cualquier escenario"

Así ha respondido Bar a unas declaraciones del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamene i, que ha ordenado atacar Israel de forma directa en respuesta al asesinato del líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, en Teherán en un supuesto ataque israelí, publicadas por 'The New York Times'.

"La Fuerza Aérea defiende y ataca en todos los escenarios de la guerra, cubriendo al Estado de Israel con decenas de aviones y drones controlados desde la distancia, preparados y listos en cuestión de minutos para cualquier escenario. Actuaremos contra cualquiera que planee dañar a los ciudadanos del Estado de Israel, no hay punto que esté demasiado lejos para que ataquemos", ha amenazado Bar, según ha publicado el Ejército de Israel en su cuenta de la red social X.

The New York Times' ha citado a tres funcionarios iraníes, dos de ellos miembros de la Guardia Revolucionaria, para informar sobre la aprobación por parte de Jamenei de un ataque directo contra territorio israelí en respuesta al asesinato de Haniye, achacado a Israel, que aún no se ha pronunciado al respecto y que además se ha negado a "responder a informaciones de medios extranjeros".