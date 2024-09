Aumentan a 52 los muertos por el bombardeo ejecutado por Israel contra la capital de Líbano, Beirut

No queremos una guerra. No estamos buscando una guerra, asegura el presidente de Israel

Sin embargo, en una entrevista para la cadena inglesa 'Sky', el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha afirmado que el país "no está buscando una guerra" con Hezbolá, pese a los acontecimientos ocurridos. "No queremos una guerra. No estamos buscando una guerra", ha afirmado Herzog .