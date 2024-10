La nueva presidenta de México insiste en una disculpa pública de España porque "engrandece a los pueblos y los gobiernos"

López Obrador lo que planteó fue "ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la Conquista española", pero "el Rey no contesta la carta", ha destacado Sheinbaum, afeando que "fue una carta privada que tenía que ser contestada con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo". "El tema aquí es que no sólo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México", ha denunciado.