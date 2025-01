El Tribunal Supremo de Irán confirma la pena de muerte a la activista kurda Pajshan Azizi

En una entrevista con el periódico reformista Shargh Daily, Raesian ha explicado que el Supremo "no ha respondido a ninguna de las apelaciones planteadas en el caso", remarcando que han "sido ignoradas". "No se ha prestado atención a las deficiencias de la investigación, no se ha prestado atención a las pruebas que demostraban que el caso de Azizi no era adecuado para una sentencia de muerte", ha señalado.