Rodolfo Tellería ha explicado que, aunque no presenció directamente la detención de Machado debido a la multitud, sí sintió la conmoción generada en el lugar. " No vi exactamente la detención porque había mucha gente, estaba en el sitio y vi la conmoción del lugar" , ha relatado.

" Veremos qué sucede. No me puedo adelantar a los acontecimientos. Lo único que sé es que constitucionalmente, Edmundo es el presidente, pero no sé cómo se fundamentará ", ha explicado, reconociendo la incertidumbre que atraviesan. Además, ha señalado la verdadera naturaleza de aquellos a quienes enfrentan: " Sabemos a qué nos estamos enfrentando y no se trata de políticos; son ladrones, mafiosos, narcotraficantes ".

"No hay nadie en la comunidad internacional que no reconozca que se ha producido un fraude electoral. El Gobierno español se pronunció diciendo que no habría reconocimiento de Maduro si no presentaba las actas, pero no las ha presentado y no ha pasado nada", ha continuado analizando el exministro de Asuntos Exteriores.