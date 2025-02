El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha asegurado este viernes que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski , "no es tan importante" para estar presente en las reuniones en Arabia Saudí para poner fin al conflicto, pues hace "muy difícil cerrar acuerdos" . Por otra parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará a Kiev para reafirmar el apoyo de España a Zelenski tras las críticas de Trump.

" No creo que sea importante que esté en las reuniones", ha resaltado el neoyorquino durante una entrevista radiofónica con el presentador de televisión Brian Kilmeade en la emisora de la cadena Fox News, agregando que ha estado presente "durante tres años" sin que haya habido resultados.

El magnate ha apuntado así que le ha "observado durante años". "Le he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y uno se cansa de eso. Te cansas de eso y ya estoy harto", ha indicado, puntualizando que "es difícil llegar a acuerdos" con él, ya que no hay más que mirar cómo está su país, completamente "demolido".