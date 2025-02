"Hay una persona que podría haber hecho que mi hermano fuera detenido, su mujer. Estaba al corriente de las actividades de su marido y no hizo nada", aseguró el hermano de Joël Le Scouarnec, cinco años menor que el acusado, de 74. Sus palabras hicieron reaccionar al pederasta, que se dirigió a su abogado Maxime Tessier. P. Le Scouarnec se mostró muy crítico con su excuñada, de la que su hermano se separó en 2004. Aseguró que no le amaba de verdad, que se casó con él por dinero: "Cuando tienes un marido que gana 10.000 euros netos al mes , eso te permite no trabajar y hacer muchas otras cosas".

El hermano menor también señaló que su excuñada conocía que su hermano había abusado de dos de sus sobrinas. De hecho, la madre de las niñas había pedido a Joël que se tratara, pero que no lo hizo, algo que para el hermano es imperdonable. P. Le Scouarnec señaló que no siente empatía con el acusado, del que dijo que espera que no salga de la cárcel porque eso será bueno "para la sociedad". Aseguró que desde que fue acusado en 2017 no ha tenido ningún contacto con él.