"Esta es una responsabilidad compartida", ha dicho antes de afirmar que las Fuerzas Armadas de Israel son el "Ejército del pueblo", una fuerza que "hace frente a amenazas externas y que debe mostrarse cohesionada en todas sus filas". "Vamos a trabajar para expandir las fuerzas de seguridad", ha aseverado. Además, ha recordado que los rehenes que siguen secuestrados en Gaza "serán traídos de vuelta a casa". "Vuestros seres queridos están en mi mente. Mi deber es traerlos de vuelta lo antes posible y como sea posible", ha manifestado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha alertado al nuevo jefe del Ejército de que no tendrá "ni un minuto de respiro" dados los "desafíos en materia de seguridad" existentes actualmente. "No tendrás ni un minuto", ha sostenido.

Asimismo, ha indicado que Halevi ya le ha "allanado el camino", por lo que Zamir podrá dedicarse a "mejorar". "Si Hamás no libera a los rehenes que quedan secuestrados vamos a volver a luchar, y tendrán que toparse con la mayor fortaleza de Israel y con métodos que no habían visto antes", ha incidido, al tiempo que ha resaltado la importancia de evitar que Hamás controle Gaza.

Para él, el establecimiento de esta comisión estatal es "necesario" y "vital". "No es para hallar a un posible culpable, sino para entender el origen de los problemas y facilitar una reparación", ha aclarado el ahora exjefe del Ejército, que dijo a finales de enero no haber presentado antes su dimisión para no perjudicar a las tropas, que "debían ser lideradas en el marco de la guerra". "El 7 de octubre, el Ejército falló. Fue un fracaso grave que debe ser investigado no solo por el Ejército y el Shin Bet", ha detallado a pesar de que Netanyahu se ha venido negando a realizar este tipo de investigaciones.