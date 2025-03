Bahía Blanca, la quinta ciudad más grande de Buenos Aires, fue una de las ciudades más afectadas por el temporal del viernes en Argentina

Naza, una joven de la ciudad, lleva seis días sin luz, sin agua y sin conexión en su casa: la situación le recuerda a la DANA en España

Terror en Argentina por el temporal: así desalojaron las enfermeras a los bebés de las incubadoras en un hospital inundado

Los habitantes de la ciudad de Bahía Blanca, ubicada en la provincia de Buenos Aires, tratan de reponerse tras el temporal de lluvia que ha provocado multitud de inundaciones y que, por el momento y según las cifras oficiales, se ha cobrado la vida de 16 personas. Unas precipitaciones que han castigado con dureza a numerosos municipios de Argentina.

Naza, una joven residente en el centro de Bahía Blanca, asegura al portal web de Informativos Telecinco que lo vivido estos días allí le "recuerda a la DANA en Valencia": "Es muy similar a lo que pasó allí, lamentablemente. Este miércoles es mi sexto día sin luz, sin señal y sin agua, y eso que vivo en una zona, digamos, acomodada. Porque los barrios de los alrededores, poblaciones más vulnerables, están todavía con el agua hasta el techo".

La joven argentina destaca que, tanto ella como muchos otros vecinos, cree que "la cifra de fallecidos ofrecida por las autoridades no es real": "Hay como 200 fallecidos y 150 desaparecidos. Sé que muchas personas fueron a centros de evacuación a buscar familiares y a muchos no los encontraban. He visto helicópteros sacando cuerpos. Nunca he visto algo igual".

Medios locales como 'Canal 13' también recogen testimonios como el de Marco, que descarta que sean 16 los fallecidos: "Es mentira que son esos los muertos, ayer sacaron un camión lleno de (General) Cerri. ¡Hablan pura pavada, loco, en Villa Mitre (un barrio bahiense) está lleno de muertos, que dejen de mentir! La cantidad de muertos que hay... Me da bronca eso". Fuentes como 'Perfil' recogen que habría al menos 100 personas en paradero desconocido solo en Bahía Blanca, la quinta ciudad más grande de Buenos Aires.

Naza afirma que el cuerpo no le da para más. Solo limpia y limpia un barro que es "súper tóxico" y que aparece por "todos lados". Las inundaciones comenzaron el viernes por la mañana y sorprendieron a toda la población, que se vio con el agua hasta el cuello en cuestión de minutos. "El viernes ni caímos en lo que estaba pasando. En mi casa el agua alcanzó un metro de altura, pero sé que en muchos otros lugares de Bahía Blanca llegó hasta el techo. El canal, además, se desbordó. El sábado y el domingo fue un verdadero caos, aunque el domingo comenzaron a llegar refuerzos militares", cuenta la joven.

"Al no haber luz por las noches, se han producido saqueos en locales y supermercados estos últimos días. Los supermercados están apenas con stock. Tienen comida, pero nada de productos de limpieza. Y estos días no aceptaban tarjeta, solo efectivo, cuando hasta ayer no funcionaban los cajeros para sacar dinero. Ahora han llegado bancos móviles para ayudar a los vecinos en este sentido, pero la situación es límite. Como digo, no tengo ni luz ni agua ni señal en mi casa. Me he tenido que ir a zonas en la que había conexión para poder responder. Si me pasa algo en mi casa, no puedo avisar a nadie", agrega Naza.

La joven asegura que han sido los vecinos los que se han ayudado entre ellos y que se han sentido "abandonados" por el gobierno, a pesar de la visita de Javier Milei esta jornada: "Estos días entregaron 80 colchones para 300.000 personas que se quedaron sin nada, una vergüenza. Toda la gente que recibe la ciudad es de la gente que en otras partes del país junta suministros. Aquí han hablado mucho de liberalismo con Milei y lo único que ha resistido bien en Bahía Blanca ha sido un puente que construyó la Administración peronista".

Como en la DANA, Bahía Blanca se recupera gracias a una ola de solidaridad entre los vecinos

Lo peor ahora es la limpieza de las viviendas, una tarea que se presenta más que complicada: "Es casi imposible limpiar. Todo el barro lo sacamos con bidones de agua que trajeron algunos vecinos o que traían de otros lugares del país y sigue habiendo suciedad. He perdido todos los muebles, la heladera y el lavarropas. Es una completa desgracia". Algunos familiares de Naza, como su hermana, también se han visto gravemente afectados por las inundaciones: "Mi hermana compró su primera casa después de trabajar 40 años hace nada. El 10 de diciembre firmó la escritura y el 10 de enero se mudó. Ha perdido todo".

La atención médica también presenta problemas, aunque es el servicio que mejor funciona, según Naza. "Hay bastante atención sanitaria, pero no en todas las zonas, porque hay muchos barrios donde no han sacado el agua de las cocheras y donde no han inspeccionado subterráneos". "Jamás pensé ver la ciudad en la que crecí así. Bahía Blanca era una ciudad tranquila, con cifras bajas de delincuencia. Podías pasear tranquilamente por la noche, ya que apenas había robos, y ahora ha cambiado todo por completo. La gente entró en locura, sobre todo los primeros días. He visto cómo familias sacaban los muebles a la calle para que se secaran y llegar personas con furgonetas y robárselo todo. Se parecía a una purga esto", precisa la joven argentina.

Naza destaca que, a partir de este miércoles, ha comenzado a poder leer noticias sobre lo que pasó en los primeros días, ya que ha estado aislada: "Ni sabíamos que el país estaba juntando dinero para hacer donaciones". La joven argentina ha centrado todos sus esfuerzos en ayudar a todos los que podía: "Este martes cociné una olla popular para los vecinos porque un nene que vive a la vuelta de mi casa me dijo que cenaron lo que yo había sacado para tirar de la heladera que estaba podrido desde hace cuatro días. Solo espero que llegue ayuda en condiciones". Medios como 'Infobae' recogen que esta jornada ha llegado a Bahía Blanca un tren solidario con toneladas de ayudas para los damnificados.

