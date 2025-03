En este aeropuerto londinense un avión despega o aterriza cada 45 segundos, pero este viernes ese ritmo no existe: el cielo está tranquilo, mientras en los pasillos crece el desconcierto y el enfado de los viajeros. "Nadie nos dice nada", responde malhumorado un hombre que está sufriendo un incidente no previsto.

Muchos pasajeros ya han sido reubicados en nuevos vuelos, pero no será hasta mañana que podrán llegar a su destino y hay otros tantos que no lo podrán hacer hasta la semana que viene. La mayoría, sin embargo, espera alguna noticia o indicación, pero siguen desde hace horas sin saber nada.

Uno de estos pasajeros lo cuenta: "Estoy aquí tirado, no hay luz en el hotel, no hay agua, estamos todos tirados aquí", repite desconsolado. No es el único, porque han sido miles los viajeros obligados a un cambio de planes, porque en el aeropuerto de Heathrow este viernes no se mueve nada.