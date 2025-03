El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, ha admitido la "plena responsabilidad" de la creación del chat con varios altos cargos de la Administración de Estados Unidos en la que incluyó a Jeffrey Goldberg, director de la revista The Atlantic en una conversación sobre operaciones militares contra Yemen . Waltz ha asegurado que investigará si para determinar si el periodista se introdujo en el chat "deliberadamente o si ocurrió por algún motivo técnico" .

El asesor de la Casa Blanca en materia de Seguridad ha sugerido que el periodista podría haber aparecido "deliberadamente" en el grupo que incluía a altos cargos de la Administración de Donald Trump, si bien no ha presentado pruebas al respecto: "Ahora, estamos tratando de determinar si lo hizo deliberadamente o si ocurrió por algún otro motivo técnico".

Al ser preguntado sobre si un miembro de su personal fue el responsable de agregar al editor jefe de la revista 'The Atlantic', Jeffrey Goldberg, Waltz ha evitado responder, explicando que su trabajo es asegurarse "de que todo esté coordinado".

Según 'The Atlantic', Waltz creó a principios de mes un grupo en el que estaban el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.

En una entrevista retransmitida este martes por la cadena Newsmax, Trump ha asegurado que en el chat "no había información clasificada". "No hubo ningún problema. Y el ataque fue un tremendo éxito", ha añadido tras arremeter contra Goldberg y 'The Atlantic' y calificarlos de "perdedores".