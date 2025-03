Una influencer española ha abierto el debate sobre las costuras del sistema electoral estadounidense: “En España tenemos muchos problemas, pero el concepto de votar sin DNI no existe ”, ha comentado Ada Lluch . El tuit se ha hecho tan viral que incluso Elon Musk ha respondido tajantemente : “Esto tiene que ocurrir en América”. De hecho, Trump ha impulsado recientemente un decreto que obligará a los votantes a identificarse como ciudadanos antes de ejercer este derecho.

En los 15 estados restantes no se requiere identificación el día de las elecciones, lo que no significa que no se haya verificado con anterioridad si tienen derecho a voto.