La ONG recoge testimonios como el de Féduine, una mujer de 28 años, que trabaja para alimentar a su familia. "Se ha vuelto tan difícil comer. No sabemos cómo sobrellevarlo. Es realmente preocupante cuando solo podemos comer cada dos días", cuenta. "Tengo hijos y algunos días no tengo nada que darles. Es muy difícil vivir con ello. No me preocupo por mí, pero me preocupo por mis hijos. Cuando me fui esta mañana, no tenía nada que darle al bebé", explica.