El mundo permanece atento a los bandazos de Donald Trump . El presidente estadounidense sorprendía ayer con una tregua arancelaria de 90 días para todos los países que no hubiesen tomado represalias con EEUU y estuviesen en negociación, dejando las tasas en un 10% universal para todos los países, a excepción de México Canadá y China, con quien, al contrario, la guerra comercial se acentúa hasta límites insospechados incluso para los expertos .

"La postura de China es consecuente y clara: si quieren dialogar, la puerta está abierta; si quieren luchar, lucharemos hasta el final", ha dicho exactamente una portavoz del Ministerio de Comercio de China, subrayando que “la presión, las amenazas y el chantaje no son la manera correcta de tratar con China”.

"No provocamos problemas, pero no les tememos", advierten las autoridades chinas, añadiendo que no se puede privar al pueblo chino de su legítimo derecho al desarrollo ni violar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China y otros países del mundo.