La decisión de liberar a Anthony se produjo después de que un juez del condado de Collin redujera su fianza de un millón de dólares a 250.000. El joven salió de prisión sin hacer declaraciones y acompañado por unas pocas personas, aunque no se encontraban entre ellas ni su madre ni su padre.

“Desgraciadamente, como es común en nuestra cultura, especialmente últimamente, la reacción pública ha sido intensa, llena de vitriolo, amenazas y conversaciones sobre raza, guerra y todo tipo de locura”, lamentó Mike Howard, abogado defensor de Anthony. “Esto no es bueno, obviamente, para la familia Anthony. No es bueno para la familia Metcalf. No es bueno para la paz y la seguridad de nuestra comunidad.”