" Mi hermano le dijo que se tenía que mover y él empezó a comportarse y a hablar de forma agresiva. Intenté darme la vuelta lo más rápido que pude. Miré a mi hermano y no voy a hablar del resto. Intenté ayudarlo... No tiene sentido", ha apuntado Hunter, el hermano gemelo de Austin, en declaraciones a ' ABC News '.

"Pude ver toda la sangre y dónde estaba la herida, y me preocupé mucho. Corrimos al hospital. Oramos, y es el plan de Dios, no lo entiendo, pero no pudieron salvarlo. Esto es un asesinato", dijo el padre de la víctima, Jeff Metcalf, también a medios locales, según recoge 'Daily Mail'. El progenitor planteó dudas sobre la educación del agresor, que siendo menor llevó un cuchillo a una competición estudiantil.