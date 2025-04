La muerte del papa Francisco a los 88 años este 21 de abril ha conmocionado al mundo entero. Numerosos rostros conocidos no han tardado en reaccionar a su fallecimiento, incluyendo los no creyentes, como Carla Antonelli, que ha publicado una sentida y contundente carta de despedida a través de sus redes sociales.

"Ha fallecido a los 88 años el papa Francisco, ya sé que para algunas personas lo que voy a decir no es popular, pero no dejaré de expresar siempre lo que pienso", comienza el texto compartido en su perfil de X -antes Twitter-. " Va a ser muy difícil que la Iglesia vuelva a tener otro papa como este . Con sus luces y sus sombras -que siempre habrá quien las encuentre- pero ninguno tan real, tan cercano y aproximado.

La política y activista transexual asegura que "ninguno fue tan atrevido e integrador con la realidad LGTBIQ+", añadiendo que "incluso las que no somos creyentes hubiésemos deseado más". "Recibió a personas transexuales e intersexuales cristianas y les dio esperanzas y sosiego, cuando antes solo habían obtenido desdén, reproches y condenas. Pero también hizo lo que no había hecho nadie en toda la historia papal. No en vano, muchos de los suyos lo calificaron del anticristo o un hereje -y que queréis que os diga- eso ya me terminó de ganar", continúa.