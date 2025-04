Ella no perdió detalle del cónclave en el que su hermano fue designado papa, aunque no esperaba que fuera él el elegido. “Vi el anuncio con una tranquilidad absoluta. Estaba convencida de que no iba a ser mi hermano y cuando lo dijeron fue muy fuerte. No se puede explicar en palabras. Me desbordó”, explicó en su momento, atendiendo a los muchos periodistas que se acercaron a su casa de la localidad argentina de Ituzaingó, donde se reunió con sus hijos para vivir ese momento todos juntos. “Es algo que se siente adentro. Tener un hermano papa es una bendición de Dios”.