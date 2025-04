Hay españoles distribuidos por todo el mundo y actualmente muchos se han movido hasta Roma para despedir al papa. Les hemos planteado la relación entre Francisco y España , pues el papa anterior, Benedicto XVI hizo tres viajes a España y Juan Pablo II hizo cinco, sin embargo Francisco no hizo ninguno. El papa lanzó un mensaje diciendo que iría a España cuando el país estuviese el paz .

Los españoles no saben muy bien lo que quería decir este papa y consideran que "los argentinos son una mezcla de español e italiano un poco rara". Muchos de ellos piensan que sí que "vivimos en paz desde hace muchos años aunque estemos un poco polarizados políticamente" y el hecho de que Francisco no haya visitado España "no es un sufrimiento en la fe".