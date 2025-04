Tranquilo y con naturalidad, así respondía en 2018 a las preguntas del periodista Nelson Castro para el libro 'La salud de los papas'. En la obra mostró su parte más personal, pero pidió que los audios no se publicarán hasta el día de su muerte. Francisco contó cómo había vivido el cónclave en calma: "Me di cuenta que algo pasaba porque algunos venían a hablar conmigo, me preguntaban cosas", decía en uno de los audios.

Tuvo que esperar a la ronda de la tarde, pero nada le quitó el sueño: "Puede dormir la siesta de lo mejor, con mucha paz". Cuando llegó el momento tuvo claro cuál sería su nombre: "Benedicto XVI me dijo: "No te olvides de los pobres". Y yo me quedé pensando, ahí, "pobres, pobres..." y me decidí por San Francisco".