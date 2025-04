La ausencia de Pedro Sánchez al funeral del papa Francisco: ¿un error?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha viajado a Roma para asistir a las exequias por el papa Francisco , y en la delegación encabezada por los reyes Felipe y Letizia han figurado las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tal y como informa Noelia Camacho en el vídeo.

El Gobierno enmarcó en la normalidad que el jefe del Ejecutivo no acudiera al funeral, señalando que, al tratarse de una ceremonia de Estado, es al rey a quien le correspondía la representación de España.

Presidentes como Donald Trump, Emmanuel Macron y Javier Milei sí se han personado en el último adiós al pontífice argentino, por ello la llamativa ausencia de Sánchez se ha hecho notar. Informativos Telecinco ha charlado con expertos para analizar si ha sido un error que el líder del PSOE no se desplazara a Italia.

Asimismo, el periodista Ignacio Cembrero señala que era "una foto en la que convenía estar ", y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Vera , se pregunta " qué tenía que hacer el presidente del Gobierno hoy para no estar acompañando al rey Felipe".

Dos exembajadores de España ante la Santa Sede también han compartido con este medio su visión sobre el rechazo de Sánchez a unirse al funeral. " Es un error político y lo que podríamos calificar como un desaire, sobre todo en un país de tradición católica. No hay disculpas ni justificación. Roma está a una hora y media de aquí", sostiene Francisco Vázquez.

Por otro lado, Jorge Dezcallar cree que "el ruido político interno forma parte de la polarización política que desgraciadamente vivimos y creo que no tiene ningún sentido. A nadie del Vaticano le importa si está o no está Pedro Sánchez. Además, ahí no hay más tiempo que, con suerte, estrecharle la mano a alguien", sentencia.