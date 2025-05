Una leyenda señala quién tiene más posibilidad de ser papa: tres pontífices la cumplieron

Entre la impresionante obra artística que decora la Capilla Sixtina hay un fresco que muestra a Jesucristo, no Dios, entregando las llaves a San Pedro. Es ‘La entrega de las llaves a San Pedro’, pintado por Perugino hacia 1481-1482 y se encuentra en uno de los muros laterales.

Es cierto que varios papas han sido elegidos mientras se encontraban en esa capilla, posiblemente sentados cerca de ese fresco. No obstante, el lugar exacto en el que se sienta cada cardenal durante el cónclave no siempre es público. Tampoco hay constancia oficial de que tres papas hubieran sido elegidos exactamente debajo de ese fresco. De modo que, la leyenda de las tres llaves puede tener algo de verdad, pero no está documentada como un hecho preciso.