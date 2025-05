Un exdirector del FBI está siendo investigado al estar acusado de amenazar de muerte a Trump con una imagen en redes sociales

Muestra una foto con conchas formando las cifras 86 y 47, que desde la Casa Blanca interpretan como un llamamiento a la violencia

La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado este jueves la apertura de una investigación contra el exdirector de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) James Comey (2013-2017) por una publicación en redes sociales que ha sido interpretada como una amenaza de muerte al presidente estadounidense, Donald Trump.

"El desacreditado exdirector del FBI, James Comey, acaba de pedir el asesinato de Donald Trump. El DHS y el Servicio Secreto están investigando esta amenaza y responderán apropiadamente", ha anunciado en su cuenta de la red social X.

La publicación de la supuesta amenaza de muerte a Donald Trump en redes sociales

En declaraciones a la cadena de televisión 'Fox News', ha recordado los anteriores intentos de asesinato al presidente asegurando estar "muy preocupada por su vida" y que Comey debería ser "puesto entre rejas por esto".

Según relata la cadena de televisión estadounidense 'CBS', el exdirector del FBI publicó y posteriormente eliminó una imagen en su cuenta personal de Instagram en la que mostraba conchas marinas en la arena formando las cifras 86 y 47, que desde el entorno de la Casa Blanca han interpretado como un llamamiento a la violencia contra Trump, puesto que es el 47º presidente y el número 86 puede significar "eliminar" o "deshacerse de alguien", según el diccionario Merriam-Webster.

Comey ha borrado la publicación posteriormente y en su lugar ha difundido otra declarando que "supuso que" la imagen de las conchas "eran un mensaje político". "No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a cualquier tipo de violencia, así que borré la publicación", ha agregado.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, ha confirmado la apertura de la investigación y ha señalado que el organismo "responderá apropiadamente". Por su parte, el actual director del FBI, Kash Patel, ha confirmado también en X su conocimiento de la situación y ha afirmado que "el FBI prestará todo el apoyo necesario" al Servicio Secreto.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha dicho no creer que Comey, como exdirector del FBI, no conociese la interpretación de las cifras que publicó.