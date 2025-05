El Jubileo de las Cofradías celebra este sábado la Gran Procesión en Roma

El Jubileo de las Cofradías alcanza este sábado el cénit con la Gran Procesión. Cerca de 100.000 fieles, muchos de ellos procedentes de España y América Latina, que no han querido perderse la procesión, y numerosas autoridades políticas, religiosas y civiles, entre las que destaca el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que encabeza las diferentes comitivas con carácter institucional que han partido desde Sevilla y Málaga. Además, se han desplazado hasta Roma la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.

Las procesiones del Jubileo de las Cofradías han comenzado a las 14,00 horas, en el caso de la primera parte y después la Gran Procesión, presidida los citados titulares de las hermandades de Sevilla y Málaga, en un trazado de unos 3,75 kilómetros.

El Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga procesionan en Roma

El Cachorro y la Esperanza, convertidos en "auténticos embajadores" de Sevilla y Málaga, estarán en torno a seis horas y media en las calles de Roma. Al respecto, las procesiones del Jubileo de las Cofradías comenzarán a las 14,00 horas, en el caso de la primera parte y, aproximadamente, 30 minutos después lo hará la Gran Procesión, que presidirán los citados titulares de las hermandades de Sevilla y Málaga, en un trazado de unos 3,75 kilómetros.

El recorrido está conformado por las siguientes vías: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

En total, la comitiva ocupará unos 1.250 metros de extensión, con un tiempo de paso total de una hora y media, de los que 800 serán ocupados por los cortejos de las dos hermandades andaluzas, que tendrá un tiempo de paso de una hora.