Esta semana el Congreso ha aprobado el embargo a la compra de armas a Israel, pero eso no quiere decir que se vayan a suprimir todos los contratos. De hecho, el Ministerio de Defensa ya ha advertido que hay tecnología israelí que considera imprescindible porque es insustituible. Pero, qué compramos y cuánto supone el armamento israelí en nuestras importaciones.

Después de los atentados de Hamás y el inicio de las represalias del Gobierno judío, España ha comprado como nunca armas a Israel. Unos 36,7 millones de euros invertidos desde entonces y comprados a un país que fabrica armas a gran escala y exporta el 80 por ciento, según los datos aduaneros recopilados por el centro Delàs estudios por la paz.

A su Ejército, las balas y las bombas les salen así más baratas. “El coste unitario de cada producto se va a disminuir y, por tanto, el armamento de fabricación de Israel que utiliza en la Franja de Gaza le va a salir mucho más barato. De alguna manera, las adquisiciones están financiando la guerra”, explica Eduardo Melero, de Investigación del Centro Delàs.

"Una relación simbiótica" entre España e Israel

Una industria que beneficia a empresas españolas porque Israel también exporta licencias o sellos de calidad de tecnología militar que se fabrica en España.

"Creo que no es exagerado hablar de una relación simbiótica y que se benefician la industria israelí porque accede al mercado español, y la industria española, –o la industria con sede en España, que sería más correcto–, porque de esa manera accede a contratos a los que, si no, no tendría la posibilidad", señala Melero.

Ejemplos de esta relación: el lanzacohetes Silam o los misiles spike. Armas que Israel y empresas españolas venden como probadas en combate.

“Probadas en combate es un eufemismo porque en la realidad lo que están haciendo es utilizarlas en Gaza o en Cisjordania y lo están utilizando sobre la población palestina”, subraya Melero.

España apenas ocupa el decimoquinto lugar en las relaciones comerciales con Israel. La compra de armas supuso un 1% de los más de 2.000 millones de euros invertidos en importaciones en 2023.

Realmente, la mayor parte de lo que importamos de Israel fue maquinaria, equipo óptico y fotográfico, productos químicos o plásticos y derivados.