18 JUL 2025 - 20:24h.

El festival de música electrónica ha abierto este viernes finalmente sus puertas con acceso a todo el recinto

Las posibles causas del incendio que ha devorado el escenario principal del festival Tomorrowland

Tomorrowland ha abierto este viernes finalmente sus puertas con acceso a todo el recinto y con un nuevo escenario en sustitución del principal, tras el incendio que hace dos días destrozó esa emblemática instalación, según anunciaron los organizadores del famoso festival de música electrónica.

"Querida gente de Tomorrowland, ¡ESTAMOS LISTOS PARA VOSOTROS! Nuestros equipos trabajan día y noche, con el corazón y el alma, para convertir lo imposible en realidad: Tomorrowland Bélgica 2025 abrirá sus puertas a las 14:00 horas", anunciaron los organizadores en la página web del festival.

Explicaron que han previsto una "alternativa para el querido escenario principal a las 16:00 horas, a la espera de cualquier cambio de última hora", y que "todos los artistas actuarán según lo programado en los demás escenarios".

El festival ha publicado en sus redes sociales una imagen con el nuevo escenario construido frente al esqueleto del original, que quedó completamente devorado por las llamas el pasado miércoles.

Bajo el mensaje 'Unite Forever', el macrofestival de música electrónica trata de mostrar fuerza y superación tras el incidente. Una gigantesca pantalla LED y un escenario mucho más modesto que el original, bastan para continuar con la música y la fiesta.

El programa podrá seguir adelante así según lo previsto. "Es una muy buena noticia. Todo marcha bien. Implementaremos el programa completo», afirmaron los organizadores al medio flamenco Nieuwsblad, según declaraciones recogidas también por el diario francófono Le Soir.

Y añadieron que el DJ belga Frank Verstraeten, también conocido como «DJ Fou», que ha sido el encargado de construir el nuevo escenario con su empresa Pixelscreen, compartió una foto de la nueva instalación en su cuenta de Facebook.

Desde el suceso, los organizadores de Tomorrowland han trabajado "contrarreloj" para inaugurar su edición de 2025 este viernes, como estaba previsto, con la incertidumbre hasta hoy de si podrían hacerlo en todo el reciento o en dos partes separadas. Así lo anunciaron en la tarde de ayer en la web del festival, que se celebra desde 2005 en la localidad belga de Boom, en la región de Flandes.

"Cientos de personas trabajan incansablemente en el escenario principal para asegurar que podamos abrir las puertas mañana. Es una carrera contrarreloj, pero lo hacemos junto con las mejores y más increíbles personas del mundo", aseguraron ayer los organizadores.

El recinto del ‘camping’ ya abrió el jueves sus puertas para acoger a cientos de personas llegadas de todo el mundo. Impulsado por fuertes vientos, el incendio en el escenario principal se propagó rápidamente y destruyó todo en la enorme estructura, cuya construcción tardó más de cincuenta días.

Aún se desconoce la causa, pero según varios medios, poco antes se habían escuchado fuegos artificiales y algunas fuentes sugieren un incidente relacionado con las pruebas de los cañones utilizados para lanzar estos artefactos pirotécnicos.

Investigan las causas del incendio

La Fiscalía de Amberes solicitó anoche al juez de instrucción que investigara el incendio para determinar la causa exacta.

Por otra parte, la Fiscalía de Amberes anunció hoy que el Instituto Nacional de Criminalística y Criminología (NCIC) instalará un laboratorio móvil de análisis de drogas en las instalaciones de Tomorrowland, por segundo año consecutivo, debido a que en los últimos años se han extendido cada vez más las nuevas sustancias psicoactivas y los cócteles de diferentes drogas.

Este año, el festival publicitó una nueva ambientación simulando un mundo onírico de hielo en sus 16 escenarios, por los que está anunciado que pasen, según la programación, Martin Garrix, considerado una de las mayores estrellas de la música dance; Solomun, también conocido como el rey de la ‘afterparty’, o el archiconocido David Guetta, entre otros muchos artistas de una larga lista.

Tomorrowland se celebra anualmente en Boom, en múltiples escenarios con decoraciones que simulan un mundo de magia y fantasía, y recibe a más de 400.000 personas en cada una de sus ediciones. Cada año, todas sus entradas se agotan antes incluso de anunciar el cartel, con precios que van desde 310 euros hasta 535, y eso sin contar el ‘camping’ ni el avión.

Creado en 2005 por los hermanos Beers, quienes aún son los únicos dueños de su proyecto a través de su empresa We Are One World, Tomorrowland creó el concepto de festival como una "experiencia total" con la máxima comodidad. En 2017 sucedió un suceso similar al de este miércoles, cuando se incendió el escenario principal de Tomorrowland en Barcelona y tuvieron que ser evacuadas más de 20.000 personas.