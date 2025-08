El fan de Oasis que murió al caer al vacío en Wembley pudo resbalarse accidentalmente con una cerveza

El padre del fan de Oasis muerto en Wembley cree que resbaló con una cerveza y asegura que su hijo no iba borracho ni drogado

Oasis, "conmocionado y entristecido" tras la muerte de Lee Claydon durante su concierto

Sigue la conmoción en Inglaterra por la muerte de un fan que se precipitó al vacío el pasado sábado durante el concierto de la banda Oasis en el estado de Wembley, en Londres. El paisajista Lee Claydon, de 45 años, se cayó del nivel superior del recinto en el espectáculo al que acudieron unas 100.000 personas. Era padre de un hijo y natural de Bournemouth.

El hombre perdió la vida en el lugar, a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida. Algunos testigos vivieron un auténtico horror con la caída. Las autoridades siguen investigando lo ocurrido, mientras los familiares del fallecido han ofrecido algunos detalles del suceso.

Clive Claydon, de 75 años, el padre de Lee, ha revelado en 'The Sun' las circunstancias de la muerte de su hijo: "Había cerveza por todo el suelo, estaba muy resbaladizo y Lee simplemente resbaló y cayó", explicó el progenitor del difunto espectador, que afirma que fue un "accidente horrible". "Lo único que sé es que había cerveza por todas partes. No estuve allí y no sé qué pasó, pero todo saldrá a la luz. Estoy devastado. No entiendo cómo pudo suceder", ha precisado, mostrando también dudas sobre la fijación de las barreras.

Clive Claydon, el padre de Lee: "De entre las miles de personas que estaban allí, tenía que ser mi hijo"

El padre de Lee ha afirmado que nunca ha estado en Wembley, pero que "es de esperar que las condiciones sanitarias sean buenas". "Mi hijo nunca ha consumido drogas en su vida y puede que se haya tomado una cerveza, ¿quién no lo hace en un concierto? Pero desde luego no estaba borracho. Quiero respuestas de Wembley", subrayó, antes de destacar que Lee era "un tipo encantador, al que le encantaba estar con su familia". "Un hombre de familia muy trabajador que amaba a sus hijos y los cuidaba muy bien", añadió.

Clive lamenta que su hijo "lo tenía todo a su favor" y ahora ha perdido la vida: "Estoy destrozado. He ido al médico a pedir pastillas y todo lo necesario para superarlo. De entre las miles de personas que estaban allí, tenía que ser mi hijo". Al parecer, Lee iba a irse de vacaciones pronto con su familia a Turquía. No obstante, decidió ir al concierto de Oasis con su hermano y los hijos de su hermano (ninguno de ellos habría presenciado en directo el fatal accidente).

Los familiares de Lee recaudan fondos para apoyar a su esposa Amanda y a su hijo Harry

En una declaración emitida durante el fin de semana, Liam y Noel Gallagher dijeron que estaban "conmocionados y entristecidos" por el incidente. La prima del fallecido, Shannon Robbie, dijo que estaba segura de que estaba pasando el mejor momento de su vida antes de que ocurriera la tragedia: "Uno simplemente no puede imaginarse que va a salir a pasar una noche de increíble diversión y no volver a casa al final". El hermano de Lee, Aaron, lo describió como "el hombre al que siempre" admiró.

En una página de GoFundMe creada para apoyar a la pareja de Lee, Amanda, y a su familia, escribió: "Lee era un hombre de familia cariñoso que era un modelo a seguir para su hijo Harry y era muy querido por toda su familia. Habría hecho cualquier cosa por cualquiera de nosotros y se lo llevaron demasiado pronto. Por favor ayúdenos a recaudar la mayor cantidad de fondos posible para quitarle una preocupación a Amanda y a su familia en este momento, ya que están pasando por la peor pesadilla de cualquier familia".